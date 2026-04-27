    «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει»: Αντίδραση Τσίπρα μετά την απόφαση για υποκλοπές

    By Πολιτική

    Έντονη ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά τη σημερινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

    «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Τσίπρας.

    Για να καταλήξει λέγοντας:

    «Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

