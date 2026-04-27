«Ό,τι-εύκολα-μπαίνει-στο-αρχείο,-το-ίδιο-εύκολα-βγαίνει»:-Αντίδραση-Τσίπρα-μετά-την-απόφαση-για-υποκλοπές

Έντονη ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά τη σημερινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Τσίπρας.

Για να καταλήξει λέγοντας:

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.