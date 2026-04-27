Διεθνής εμπειρία και data-driven insights για τις εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Bain & Company συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην ελληνική αγορά και τον καθοριστικό της ρόλο στην προώθηση του στρατηγικού διαλόγου για τις επενδύσεις, την καινοτομία και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Στο φετινό Φόρουμ, στελέχη της εταιρείας συντόνισαν δύο κομβικές συζητήσεις, εστιάζοντας αφενός στη μεταβαλλόμενη δυναμική των Private Equity και των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) και αφετέρου στον ριζικό μετασχηματισμό του customer experience στον τραπεζικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο Ανδρέας Κυριλής, Senior Partner της Bain & Company Greece, συντόνισε το πάνελ με τίτλο «Private Equity & M&A Playbook: Competing for Value in a Reset Market». Στη συζήτηση συμμετείχαν ανώτερα στελέχη της αγοράς – οι Κωνσταντίνος Βασιλείου (Eurobank), Βασίλης Τσάιτας (Helleniq Energy), Νικόλαος Χρυσανθόπουλος (EOS Capital Partners), Περικλής Μαζαράκης (Golden Age Capital), και Νικόλαος Παπαπολίτης (Papapolitis & Papapolitis).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις στρατηγικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν το τοπίο των Private Equity και των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), καθώς και στο νέο μοντέλο δράσης που απαιτείται για τη δημιουργία αξίας σε μια αναδιατασσόμενη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο της ανάκαμψης της παγκόσμιας δραστηριότητας M&A κατά περίπου 40% το 2025 και της διευρυνόμενης δυναμικής του Private Equity, οι συμμετέχοντες εξέτασαν το στρατηγικό ρόλο των εξαγορών, τον καταλυτικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος, τις εξελισσόμενες στρατηγικές εξόδου και τις προοπτικές για το 2026. Κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι ο ανταγωνισμός και αντίστοιχα οι απαιτήσεις για επιτυχείς εξαγορές αυξάνονται – ένα ξεκάθαρο playbook για δημιουργία αξίας είναι απαραίτητο.

Ο κ. Κυριλής παρουσίασε την οπτική της Bain, επισημαίνοντας: «Οι επενδύσεις, οι έξοδοι και η δραστηριότητα M&A ανέκαμψαν δυναμικά το 2025 από τα χαμηλά επίπεδα του 2023 —ωστόσο, η ανάκαμψη ήταν άνιση, καθώς καθοδηγήθηκε από κλάδους με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και σαφείς επενδυτικές προοπτικές. Τα κεφάλαια παραμένουν επιλεκτικά και η αγορά έχει στραφεί σε λιγότερες, μεγαλύτερες και πιο στρατηγικές συναλλαγές. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την πρόσβαση σε κεφάλαια, αλλά από την ικανότητα υλοποίησης συμφωνιών που επαναπροσδιορίζουν τις δυναμικές μιας αγοράς. Τρεις παράγοντες θα αναδείξουν τους νικητές: η ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση, η πειθαρχημένη εκτέλεση και η έξυπνη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις φάσεις μιας συναλλαγής».

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Greece, συντόνισε το πάνελ με τίτλο «Customer Experience in the Age of AI: Delivering Trust and Growth», παρουσιάζοντας βασικά συμπεράσματα από την έρευνα NPS Prism της Bain για την ελληνική αγορά.

Η συζήτηση συγκέντρωσε ανώτατα στελέχη του τραπεζικού κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Ιάκωβος Γιαννακλής (Eurobank), η Χριστίνα Θεοφιλίδη (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), ο Βασίλειος Κουτεντάκης (Τράπεζα Πειραιώς), ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (Alpha Bank) και η Sevdalina Vassileva (Visa), με στόχο να εξεταστεί πώς το customer experience εξελίσσεται σε κεντρικό μοχλό ανάπτυξης και διαφοροποίησης.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι το customer experience δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική λειτουργία, αλλά έναν βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας σε όλο το εύρος της διαδρομής του πελάτη. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει απτή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να αναδιαμορφώνει τόσο τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες όσο και τη δυναμική του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Συνοψίζοντας την οπτική του, ο κ. Ψαρρής σημείωσε: «Το πεδίο του ανταγωνισμού έχει μετατοπιστεί ριζικά. Το customer experience δεν είναι πλέον μόνο αυτό που συμβαίνει στα κανάλια μιας τράπεζας — αλλά αυτό που συμβαίνει πριν ο πελάτης φτάσει σε αυτά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες ανακαλύπτουν, συγκρίνουν και επιλέγουν την τράπεζά τους. Τα δεδομένα μας από την Ελλάδα είναι σαφή: οι ικανοποιημένοι πελάτες — αυτοί που αποκαλούμε promoters — δημιουργούν έως και 2,5 φορές περισσότερη αξία από τους δυσαρεστημένους, κατέχουν περισσότερα προϊόντα και συστήνουν ενεργά την τράπεζά τους. Άρα το customer experience δεν είναι απλώς μια μέτρηση ικανοποίησης — είναι πραγματική στρατηγική ανάπτυξης. Η πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους — όχι να τις αντικαταστήσουν.»

Σχολιάζοντας συνολικότερα την παρουσία της Bain & Company στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Ψαρρής πρόσθεσε: «Η συνεχής μας παρουσία στους Δελφούς αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στον ελληνικό επιχειρηματικό διάλογο. Οι φετινές συζητήσεις —για το Private Equity, τη δραστηριότητα M&A και για το Customer Experience στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης— ανέδειξαν τις θεμελιώδεις αλλαγές που επαναπροσδιορίζουν το μοντέλο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι συζητήσεις είχαν έναν κοινό παρονομαστή: η δημιουργία αξίας σήμερα απαιτεί τόλμη στη στρατηγική και πειθαρχία στην εκτέλεση. Οι οργανισμοί που θα ηγηθούν δεν είναι απαραίτητα αυτοί με την καλύτερη τεχνολογία — αλλά αυτοί που θα καταφέρουν να χτίσουν εμπιστοσύνη: με τους πελάτες τους, με τους επενδυτές τους και με την αγορά. Ο ρόλος μας ως Bain & Company είναι να λειτουργούμε όχι μόνο ως σύμβουλοι, αλλά ως στρατηγικοί εταίροι — συμβάλλοντας στη μετατροπή της πολυπλοκότητας σε απτό επιχειρηματικό αποτέλεσμα και της στρατηγικής σε διατηρήσιμη αξία».