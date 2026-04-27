adidas:-«Τρέλα»-για-το-500-δολαρίων-παπούτσι-που-«έτρεξε»-κάτω-από-2-ώρες-τον-Μαραθώνιο

Παραμιλάει ο κόσμος του αθλητισμού μετά το ανεπανάληπτο ρεκόρ που κατέγραψε χθες ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάουε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, αφού κάλυψε την διαδρομή σε λιγότερο από δύο ώρες, γράφοντας το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Η επίδοση του 29χρονου μαραθωνοδρόμου, ο οποίος διατήρησε τον τίτλο του, έτρεξε τον αγώνα φορώντας παπούτσια Adidas, αποτελεί φυσικά την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να φανταστεί ο κολοσσός της αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης.

WHAT HAVE WE JUST WITNESSED? 🤯 Sabastian Sawe has just become the first person in history to run a sub two-hour marathon in race conditions. Yomif Kejelcha was also under two hours for second! pic.twitter.com/RrylgXumLk — BBC Sport (@BBCSport) April 26, 2026

Ο Σάουε φορούσε το Adizero Adios Pro Evo 3, ένα ελαφρύ αγωνιστικό παπούτσι που ζυγίζει λίγο περισσότερο από 97 γραμμάρια, περίπου 30% ελαφρύτερο από την προηγούμενη έκδοση.

Φυσικά, άπαντες που ασχολούνται με το τρέξιμο, από επαγγελματίες μέχρι ερασιτέχνες, και θέλουν να αποκτήσουν το αθλητικό παπούτσι των 500 δολαρίων δέχτηκαν ένα μήνυμα από το αμερικανικό site της Adidas ότι δεν θα ήταν διαθέσιμο μέχρι τη Δευτέρα στις 3 μ.μ. ώρα ΗΠΑ, την ίδια ώρα που στo βρετανικό site της εταιρείας, οι πελάτες ενημερώθηκαν ότι το παπούτσι είχε εξαντληθεί και δεν αναφέρεται προς το παρόν πότε θα είναι ξανά διαθέσιμο.

Είναι σαφές πως τα όποια τεχνικά προβλήματα θα ξεπεραστούν σύντομα, με την εταιρεία να εκμεταλλεύεται την επιτυχία του Σάουε και να ξεπουλά το συγκεκριμένο μοντέλο.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση της σειράς Adidas Pro Evo. Το αρχικό μοντέλο έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο το 2023, όταν βοήθησε την μαραθωνοδρόμο Tigst Assefa να ρίξει σχεδόν δύο λεπτά το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών επίσης στο Μαραθώνιο του Λονδίνου το 2024. Το παπούτσι τότε εξαντλήθηκε αμέσως από τα επίσημα καταστήματα, με ζευγάρια του παπουτσιού να εμφανίζονται στη συνέχεια σε σάιτ μεταπώλησης με τιμή που έφτανε τις 2.500 λίρες!

Η μετοχή της Adidas σκαρφαλώνει 2% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αν και εξακολουθεί να καταγράφει πτώση 18% φέτος. Ο μεγάλος αντίπαλος της εταιρείας, η Puma, σημειώνει άνοδο 0,3% τη Δευτέρα ενώ η μετοχή της Nike, η οποία υποχωρεί 30% φέτος, ενισχύεται 0,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στην Wall Steet.