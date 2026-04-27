allianz-trade:-Πάνω-από-15.000-επιχειρηματικές-αφερεγγυότητες-παγκοσμίως-το-2026-2027

Πόσο θα αυξήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή τον κίνδυνο μη πληρωμής για τις επιχειρήσεις; Η Allianz Trade δημοσιεύει την τελευταία της Έκθεση Αφερεγγυότητας, αποκαλύπτοντας επικαιροποιημένες προβλέψεις για το 2026 και το 2027. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο ηγέτη στην Ασφάλιση Πιστώσεων, οι επιχειρηματικές αφερεγγυότητες θα αυξηθούν διεθνώς κατά +6% το 2026 (+6% το 2025).

Αυτό θα οδηγήσει σε μια 5η συνεχόμενη χρονιά αύξησης των αφερεγγυοτήτων, πριν τη σταθεροποίησή τους σε υψηλό επίπεδο το 2027. Ωστόσο, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα ενισχύσει περαιτέρω τους κινδύνους αφερεγγυότητας.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει διεθνώς τις επιχειρηματικές αφερεγγυότητες

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, το κόστος μεταφορών και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πέρα από την άμεση διαταραχή, οι δευτερογενείς επιπτώσεις δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού, αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και επιδείνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

«Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ευρεία αύξηση του κόστους σε ολόκληρες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, από τον αγροδιατροφικό τομέα έως τη μεταποίηση, την υγεία και την τεχνολογία, ενώ παράλληλα εντείνει τις πιέσεις σε ενεργοβόρους κλάδους, όπως οι μεταφορές, τα χημικά και τα μέταλλα. Ο συνδυασμός ασθενέστερης ζήτησης, ανοδικού κόστους εισροών και αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών, δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Οι πιέσεις είναι εντονότερες για εταιρείες με περιορισμένη δυνατότητα μετακύλισης αυξήσεων τιμών, χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας, υψηλά επίπεδα δανεισμού ή διαρθρωτικά αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Σε σχέση με τις προβλέψεις μας πριν από την κρίση, ο άμεσος αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον 7.000 επιχειρηματικές αφερεγγυότητες παγκοσμίως το 2026 και 7.900 το 2027», εξηγεί η Aylin Somersan Coqui, CEO της Allianz Trade.

Οι παρατεταμένοι γεωπολιτικοί και οικονομικοί κλυδωνισμοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους κινδύνους αφερεγγυότητας

Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι δευτερογενείς επιπτώσεις θα μπορούσαν να ενταθούν, με συνεχιζόμενη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και ελλείψεις άλλων βασικών εμπορευμάτων (λιπάσματα, ήλιο). Ο συνδυασμός αυτών με την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση, τη μείωση της εμπιστοσύνης και τη χαμηλότερη ανάπτυξη, θα αύξανε τους κινδύνους αφερεγγυότητας.

«Μια παρατεταμένη και εκτεταμένη κλιμάκωση θα οδηγούσε σε αύξηση των παγκόσμιων αφερεγγυοτήτων κατά +10% το 2026 και +3% το 2027. Αυτό θα μεταφραζόταν σε περίπου 4.100 επιπλέον περιπτώσεις αφερεγγυότητας στις ΗΠΑ και 10.500 στη Δυτική Ευρώπη κατά την περίοδο 2026–2027», προσθέτει ο Maxime Lemerle, Επικεφαλής Αναλυτής για την έρευνα αφερεγγυότητας στην Allianz Trade.