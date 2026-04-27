    eurobank:-Αγορά-1,52-εκατ-ιδίων-μετοχών-έναντι-6-εκατ.-ευρώ
    Eurobank: Αγορά 1,52 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 6 εκατ. ευρώ

    Eurobank: Αγορά 1,52 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 6 εκατ. ευρώ

    Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 31.803.298 Ίδιες Μετοχές, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της.

    Στην αγορά 1.528.806 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,9329 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 6.012.639,87 ευρώ κατά το διάστημα 20.04.2026 – 24.04.2026 προχώρησε η Eurobank.

    Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

    Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 31.803.298 Ίδιες Μετοχές.

