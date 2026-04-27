Fed: Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια στην τελευταία -πιθανώς- συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα στην -πιθανότατα- τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και αυξημένων τιμών ενέργειας.

Ημερομηνία – ορόσημο φαίνεται πως θα είναι λογικά η 15η Μαΐου, μετά την άρση ενός σημαντικού εμποδίου στην επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ του διορισμένου διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς.

Ως τελευταίο του βήμα, ο Πάουελ πιθανότατα θα επιβλέψει την Τετάρτη τη συνεδρίαση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της κεντρικής τράπεζας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, για τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο εύρος 3,5%-3,75%, επίπεδο όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η συνάντηση και η συνέντευξη Τύπου του Πάουελ που θα ακολουθήσει θα μπορούσαν να θέσουν επί τάπητος βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συμφωνήσουν στην πιθανότητα αυξήσεων των επιτοκίων αργότερα φέτος στην περίπτωση που ο πληθωρισμός αυξηθεί.

Θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί το ερώτημα εάν ο Πάουελ θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, ακόμη και αν ο Γουόρς αναλάβει άμεσα και είναι επικεφαλής ήδη από την την επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε την Παρασκευή μια αμφιλεγόμενη ποινική έρευνα σε βάρος του Πάουελ για τις ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον, ικανοποιώντας ενδεχομένως τα αιτήματα ενός βασικού Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, ο οποίος απείλησε να καθυστερήσει την επικύρωση του Γουόρς εξαιτίας αυτού.

Ο νυν επικεφαλής της Fed πιθανότατα θα ερωτηθεί για τα σχέδιά του, καθώς και για την οικονομική ουσία μιας πολιτικής συζήτησης που εξακολουθεί να καλύπτεται από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Η τελευταία δήλωση της FOMC θα δημοσιευτεί στις 14.00 την Τετάρτη 29 Απριλίου (21.00 ώρα Ελλάδος), ενώ η συνέντευξη Τύπου του Πάουελ θα ακολουθήσει μισή ώρα αργότερα.

Με πληροφορίες από Reuters