fitch:-Πώς-αξιολογεί-τις-ελληνικές-τράπεζες

H Fitch διατηρεί σταθερή τη βαθμολογία της για το περιβάλλον λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών, με θετικές τις προοπτικές, όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του οίκου αξιολόγησης για τα διεθνή Rank Operating Environment Scores.

Η βαθμολογία της Fitch για το περιβάλλον λειτουργίας των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (bbb-, με positive outlook) φανερώνει πως το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης παραμένει ανοιχτό, ακόμα και εάν οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στον κατώτερο άκρο της επενδυτικής βαθμίδας, υστερώντας σε σχέση με άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης.

Για το περιβάλλον λειτουργίας των τραπεζών, η Πορτογαλία αξιολογείται σε Α-, η Ισπανία σε Α και η Ιταλία σε ΒΒΒ+, ενώ η Κύπρος -συχνά σύγκριση αναφοράς για την Ελλάδα- βρίσκεται στο ΒΒΒ

Σημειώνεται πως το Bank Operating Environment Scores υπολογίζει το «Περιβάλλον Λειτουργίας» (Operating Environment) των τραπεζών σε 141 χώρες, εξετάζοντας όσο ευνοϊκό είναι το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα μιας χώρας για τη λειτουργία και την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος.

Δηλαδή, το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να λειτουργεί μια τράπεζα στην εγχώρια αγορά, υπολογίζοντας το όσο αναπτυγμένη είναι η αγορά, πόσο σταθερό το επιχειρηματικό κλίμα, πόσο εύκολο είναι να βρουν οι τράπεζες και να έχουν εισροές χρημάτων να αναλαμβάνουν υπερβολικό ρίσκο.

Άξιο αναφοράς είναι πως η βαθμολόγησή του περιβάλλοντος λειτουργίας που έχει το κάθε τραπεζικό σύστημα δεν δύναται να ξεπερνά τηνβαθμολογία του αξιόχρεου της κάθε χώρας

Υπενθυμίζεται πως ο οίκος βαθμολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ, ένα «σκαλί» πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Οι επόμενες αξιολογήσεις της Fitch για το αξιόχρεο της Ελλάδας είναι προγραμματισμένες για τις 8 Μαΐου και για τις 6 Νοεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις της Fitch για τις τράπεζες

Υπενθυμίζεται πως στις 2 Μαρτίου η Fitch είχε ανακοινώσει πως οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ικανοποιητικά χρηματοοικονομικά προφίλ, χάρη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και στην ανθεκτική ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του 2025, οι αναλυτές του οίκου είχαν εκτιμήσει πως αναμένουν ότι τα λειτουργικά κέρδη -σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA)- των ελληνικών τραπεζών για το 2026 θα διαμορφωθούν στο 3,6%, έναντι 3,5% το 2025.

Η Fitch είχε αναφέρει πως τα λειτουργικά κέρδη προς τα RWA θα στηριχθούν «από τη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των απομειώσεων δανείων. Αυτά θα πρέπει να αντισταθμίσουν τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Ακόμα, οι αναλυτές του οίκου ανέφεραν πως «τα NII ανακάμπτουν καθώς τα επιτόκια σταθεροποιούνται και η ισχυρή αύξηση των δανείων συνεχίζεται (8% το 2025), η οποία υποστηρίζεται πλέον και από την ανάκαμψη του λιανικού τομέα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 5% κατά μέσο όρο για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αν και τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 12%, υποστηριζόμενα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και υψηλότερους όγκους.