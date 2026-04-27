Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης – Τι να προσέξετε

Για λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι τις 30 Απριλίου αναμένεται να είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα vouchers.gov.gr δίνοντας μία τελευταία ευκαιρία, σε όσους δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα για να υποβάλλουν αίτηση απόκτησης του fuel pass.

Μετά την ημερομηνία αυτή, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται νέος κύκλος.

Υπενθυμίζεται ότι το fuel pass παραμένει σε ισχύ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, αν και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, η χρήση της ενίσχυσης δεν σταματά στο τέλος Μαΐου καθώς :

· Όποιος επιλέξει η οικονομική ενίσχυση να καταβληθεί μέσω ψηφιακής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και τις 31 Ιουλίου.

· Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι πολίτες αφού εισέλθουν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr :

· εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

· επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους,

· επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση

· δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι πολίτες καθώς η ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά. Θα πρέπει να δει την εξής ακολουθία ενδείξεων : «ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ», «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ», «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», «ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ». Επίσης, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις.

Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τέλη κυκλοφορίας. Η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, ενώ το όχημα μπορεί να είναι σε κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια, για να καταλάβει κάποιος αν είναι δικαιούχος του fuel pass είναι :

· 25.000 ευρώ για άγαμους

· 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα fuel pass, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται και χάνεται.