Greek Geopolitical Premium: Όταν τα Στενά του Ορμούζ ξαναγράφουν το επενδυτικό story του Χ.Α.

Πετρέλαιο πάνω από τα $100, ναυτιλιακή διασπορά εκτός ΧΑ, ένας τουρισμός που ψάχνει «ασφαλή λιμένα» και ένα discount αξιολόγησης που δεν δικαιολογείται πλέον από τα fundamentals. Το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών μπροστά σε μια ξεχασμένη – και επίκαιρη – επανατιμολόγηση κινδύνου.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, οι παγκόσμιες αγορές βιώνουν μια από τις πιο βίαιες αναταράξεις της δεκαετίας στον ενεργειακό χάρτη. Η ντε φάκτο διακοπή της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ – από όπου διέρχεται καθημερινά το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, ή περίπου 21 εκατ. βαρέλια – εκτίναξε το Brent από τα $61 ανά βαρέλι στις αρχές του έτους έως και τα $118 στο τέλος του πρώτου τριμήνου, με τη μεγαλύτερη πραγματική ποσοστιαία αύξηση τριμήνου από το 1988. Σήμερα, το Brent ισορροπεί κοντά στα $100, με τη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές να αναζητά «κρυφά» θεματικά plays.

Σε αυτό το περιβάλλον, μια κρίσιμη αλήθεια διαφαίνεται με τρόπο που το ίδιο το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματώσει: η Ελλάδα διαθέτει το σπάνιο προνόμιο να συνδυάζει τρεις διακριτές αλλά αλληλένδετες «ασφαλιστικές» θέσεις σε σχέση με τη γεωπολιτική κρίση – ναυτιλία, ενεργειακή υποδομή και τουρισμό safe haven. Η αγορά τιμολογεί έναν «γενικό κίνδυνο» ως αρνητικό για όλες τις περιφερειακές αγορές. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο διαβαθμισμένη – και για ορισμένες κατηγορίες ελληνικών εισηγμένων, ο γεωπολιτικός κίνδυνος λειτουργεί αντιστρόφως: ως καταλύτης επανατιμολόγησης προς τα πάνω.

1. Η ναυτιλιακή διασπορά: Το «αόρατο» asset του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος

Στην καρδιά του ζητήματος βρίσκεται μια διαρθρωτική ιδιαιτερότητα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς: το μεγαλύτερο και πιο εμπορεύσιμο μέρος της εθνικής ναυτιλιακής δύναμης δεν διαπραγματεύεται στη Λεωφόρο Αθηνών. Οι μεγάλοι «παίκτες» – Costamare, Star Bulk, Danaos, Capital Tankers, Dynagas LNG – είναι εισηγμένοι σε Νέα Υόρκη και Όσλο. Η ναυτιλία, ένας από τους τρεις πυλώνες της ελληνικής οικονομίας ιστορικά, παραμένει μια «σκιά» χαρτοφυλακίου για τον επενδυτή που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του ΧΑ.

Μέσα στην τρέχουσα κρίση, η σημασία της θέσης αυτής γίνεται περισσότερο εμφανής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Lloyd’s List, η οικογένεια Παππά – που ελέγχει τη Star Bulk – διατηρεί άνω των 400.000 dwt σε στόλο εντός του Περσικού Κόλπου. Ο όμιλος του Ευάγγελου Μαρινάκη εισήγαγε τη Capital Tankers Corp στο Όσλο τον Μάρτιο του 2026, αντλώντας 4,2 δισ. νορβηγικές κορώνες (περίπου 440 εκατ. δολάρια), σε μια χρονική συγκυρία που οι τιμές των νεότευκτων δεξαμενόπλοιων κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Γιώργος Προκοπίου, μέσω της Dynacom και της Dynagas, διοχέτευσε πλοία σε διελεύσεις υψηλού κινδύνου, εκμεταλλευόμενος τα έκτακτα bunker premia.

Στο ίδιο το ταμπλό του ΧΑ, οι «καθαρές» ναυτιλιακές μετοχές περιορίζονται κυρίως σε επιβατηγά plays (Attica Συμμετοχών, ANEK Lines), τα οποία επωμίζονται κυρίως το κόστος των αυξημένων ναυτιλιακών καυσίμων χωρίς να επωφελούνται άμεσα από τους ναύλους. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σύμφωνα με τη Drewry, τα bunker prices έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο όρο Φεβρουαρίου – ένα κόστος που μετακυλίεται σε όλο το ελληνικό μεταφορικό σύστημα.

Πίνακας 1: Ελληνικά ναυτιλιακά plays – Πού είναι και πού δεν είναι

Εταιρεία Κλάδος Χρηματιστήριο Στόλος / Έκθεση Hormuz Exposure Costamare (CMRE) Containers / Bulkers NYSE 56 πλοία / ~326.000 TEU Έμμεση Star Bulk (SBLK) Dry bulk NASDAQ >400.000 dwt εντός MEG Άμεση (ΥΨΗΛΗ) Capital Tankers Crude tankers Oslo IPO 03/2026 – $440 εκ. Άμεση (ΥΨΗΛΗ) Danaos (DAC) Containers NYSE ~70 πλοία Έμμεση Dynagas LNG (DLNG) LNG carriers NYSE Στόλος LNG Άμεση (LNG re-routing) Attica Συμμετοχών Επιβατηγός Ναυτιλία ΑΘΗΝΩΝ Ferry Hellenic / Adriatic Έμμεση (καύσιμα) ANEK Lines Επιβατηγός Ναυτιλία ΑΘΗΝΩΝ Ναυτιλία Κρήτης/Αδριατικής Έμμεση (καύσιμα)

- -, Lloyd‘s List, εταιρικές ανακοινώσεις. MEG = Middle East Gulf

Ο ρόλος του Πειραιά αναβαθμίζεται επίσης σιωπηλά. Με τη μερική απομάκρυνση από τις διαδρομές του Σουέζ και τη συμπίεση των αλυσίδων εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, ο μεγαλύτερος ελληνικός λιμένας μετατρέπεται σταδιακά σε εναλλακτικό κόμβο για LNG και containers προς τη ΝΑ Ευρώπη. Το γεγονός αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε άμεση επανατιμολόγηση των πλήρως εισηγμένων logistics plays στο ΧΑ – ένα ενδιαφέρον «mispricing».

2. Διυλιστήρια και ενεργειακή ασφάλεια: Το «forgotten dividend» του Ορμούζ

Στον τομέα της διύλισης, η ιστορία είναι πιο άμεση και μετρήσιμη. Με το crack spread distillate στο New York Harbor να καταγράφει τον Μάρτιο τον υψηλότερο μηνιαίο μέσο όρο από το 2022, και με τη ζώνη των 18-22 δολαρίων ανά βαρέλι ως νέα κανονικότητα στις πρωτογενείς ευρωπαϊκές αγορές, τα ελληνικά διυλιστήρια διανύουν μια χρονιά με ισχυρούς δομικούς καταλύτες. Η Eurobank Equities, σε ανάλυση που έχει δημοσιεύσει, αναμένει ότι τόσο η Motor Oil όσο και η HELLENiQ Energy θα επιστρέψουν σε peak utilization μέσα στο 2026, με την επανεκκίνηση της αναβαθμισμένης CDU της MOH και την ολοκλήρωση του turnaround της Ελευσίνας από την HELLENiQ.

Πιο συγκεκριμένα, η Motor Oil ολοκλήρωσε το 2025 με EBITDA 1,1 δισ. ευρώ (+10% σε ετήσια βάση), καθαρά κέρδη 648 εκατ. ευρώ (+50%), elevated free cash flow 347 εκατ. ευρώ και μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή (+25%). Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα κέρδη σε επίπεδα 0,80 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα γύρω στα 3,49 δισ. δολάρια. Παράλληλα, και οι δύο εταιρείες χτίζουν αξιόλογα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ: η Motor Oil στοχεύει 1,6 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2027 (από 839 MW σήμερα), ενώ η HELLENiQ στοχεύει 1 GW έως το 2026 (από 494 MW).

Η Eurobank Equities τοποθετεί την Motor Oil ως top pick της αγοράς, με τιμή στόχο 29,90 ευρώ (από 28,10), σημειώνοντας ότι η μετοχή εμφανίζεται σε discount περίπου 17% έναντι της HELLENiQ και κοντά στα μεσοκυκλικά επίπεδα. Για την HELLENiQ, η σύσταση είναι HOLD με τιμή στόχο 9,10 ευρώ (από 8,80), λόγω αποτιμητικών κριτηρίων.

Πίνακας 2: Ενεργειακές μετοχές ΧΑ – Δείκτες και επενδυτικές συστάσεις

Μετοχή Τιμή € YTD % Τιμή Στόχος € Σύσταση Οίκος Motor Oil (MOH) ~24,30 +23%* 29,90 BUY (Top Pick) Eurobank Eq. HELLENiQ Energy (ELPE) ~8,40 +14%* 9,10 HOLD Eurobank Eq. ΔΕΗ (PPC) ~17,15 Υπό ΑΜΚ Υπό αναθεώρηση BUY Συναινετική Cenergy ~20,66 Στα υψηλά Pos. momentum BUY Συναινετική ΑΔΜΗΕ ~3,10 +18%* Σταθεροποίηση BUY Συναινετική

*Στοιχεία αναφοράς YTD πριν τις τελευταίες διορθώσεις. Στόχοι Eurobank Equities. - -, Eurobank Equities Research

Η ευρύτερη αλυσίδα όμως δεν τελειώνει στα διυλιστήρια. Η Cenergy Holdings (Hellenic Cables) αποτελεί ίσως το πιο «κρυφό» play του γεωπολιτικού πριμ: η αυξημένη ζήτηση καλωδίων υψηλής τάσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διασύνδεσης μετά την κρίση Ορμούζ – σε συνδυασμό με τις αυξημένες παραγγελίες για υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης (Κρήτη-Κύπρος, GREGY) – δημιουργεί ένα backlog που σπάει ιστορικά ρεκόρ. Παρομοίως, ο ΑΔΜΗΕ είναι ο φυσικός κερδισμένος κάθε επενδυτικής ώθησης στις ενεργειακές υποδομές, με τη μετοχή να κερδίζει σχεδόν 18% από τις αρχές του έτους.

3. Τουρισμός: Από κυκλικό play σε «ασφαλιστικό» asset

Παραδοσιακά, η ελληνική αγορά τουρισμού αντιμετωπίζεται από τους ξένους επενδυτές ως κλασικό κυκλικό play – εξαρτημένο από την ευρωπαϊκή καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις τιμές καυσίμων. Η συγκυρία του 2026 αλλάζει αυτή τη ροή σκέψης. Σε αντιδιαστολή με ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου που πλήττονται άμεσα από την κρίση (Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ), η Ελλάδα παρουσιάζεται ως το πιο σταθερό μεσογειακό σημείο αναφοράς.

Το πρόβλημα: για τη σεζόν 2026, η αεροπορική προσφορά αυξάνεται κατά 9,2%, αλλά οι early bookings εμφανίζονται πιεσμένες λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας και του υψηλού κόστους. Η μετάθεση των κρατήσεων σε last-minute αποτυπώνει συμπεριφορά αναμονής – όχι ακύρωσης. Όπως δηλώνει ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι ευρωπαϊκές αρχές απορρίπτουν σενάρια σοβαρών ελλείψεων καυσίμων αεροπορίας, αν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε ότι παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να συμπιέσει τα αποθέματα. Με τις ευρωπαϊκές προμήθειες jet kero να έχουν μειωθεί κατά 37% λόγω Ορμούζ, η Aegean κινείται σε ένα μετέωρο σημείο: αυξημένη ζήτηση από safe haven flows αλλά και αυξημένο fuel cost.

Η μετοχή της Aegean Airlines διαπραγματεύεται κοντά στα 13,13 ευρώ, με μέση τιμή στόχο αναλυτών στα 16,06 ευρώ (περιθώριο ανόδου ~22%). 5 από τους 5 αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή δίνουν Strong Buy. Η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 με αύξηση εσόδων 5% και αύξηση επιβατών 6%.

Πίνακας 3: Τουρισμός & «safe haven» plays στο ΧΑ

Μετοχή Κλάδος Τιμή € Τιμή Στόχος € Investment Case Aegean Airlines Αερομεταφορές ~13,13 16,06 (avg) Strong Buy / 5 αναλυτές ΟΠΑΠ Τυχερά Παίγνια Premium Yield +19,9% (Optima) Defensive cash flow Lamda Development Ακίνητα / Ελληνικό Mega-project Ανοδικό Tourism real estate Autohellas Rent-a-car Tourist proxy Ανοδικό Άμεση έκθεση τουρισμού Jumbo Λιανικό Εμπόριο Defensive +38% (Beta) Πανεμπορική παρουσία ΝΑ Ευρώπη Premia Properties REIT Real estate yield +48,9% (AXIA) Logistics & hospitality

- Eurobank Equities, Beta Securities, Optima Bank, AXIA-Alpha Finance, ανάλυση οικογένειας μετοχών

Πέρα από τις «καθαρά» τουριστικές μετοχές, υπάρχει ένα σύνολο εμμέσου έκθεσης που αξίζει προσοχή: ο ΟΠΑΠ ως cash-cow play που επωφελείται από την ενίσχυση των τοπικών δαπανών αναψυχής, η Lamda Development με το mega-project του Ελληνικού (το οποίο αλλάζει τον επενδυτικό χάρτη της Αττικής), η Autohellas ως άμεσος κερδισμένος του rent-a-car traffic και η Premia Properties ως REIT με αυξανόμενο logistic & hospitality footprint.

4. Το comparative valuation gap: Πόσο δικαιολογημένο παραμένει το discount;

Εάν συγκριθεί η αποτίμηση του Γενικού Δείκτη με αντίστοιχες περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές, η εικόνα γίνεται ξεκάθαρα ενδιαφέρουσα. Με trailing P/E στις 10,0x και forward P/E περίπου στις 8,5x, το ΧΑ διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount έναντι του Λισσαβονέζικου PSI (~14,8x trailing), του ισπανικού IBEX 35 (~13,5x) και του ιταλικού FTSE MIB (~12,1x). Σε σχέση με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 (~16,8x), το discount φτάνει τις 7 μονάδες – δηλαδή πάνω από 40%.

Ταυτόχρονα, η ελληνική αγορά προσφέρει το υψηλότερο dividend yield ανάμεσα στα μεγάλα ευρωπαϊκά benchmarks (~5,3%), σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Stoxx 600 (~3,2%) και τετραπλάσιο από αυτό του S&P 500 (~1,3%). Σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων ομολόγων (10ετές αμερικανικό στο 4,32%), αυτή η μερισματική απόδοση γίνεται όλο και πιο σημαντικός παράγοντας στη συνολική αξιολόγηση.

Πίνακας 4: Συγκριτική αποτίμηση – ΧΑ vs Ευρωπαϊκοί δείκτες

Αγορά / Δείκτης Trailing P/E Forward P/E Div. Yield YTD 2026 % ΧΑ – Γενικός Δείκτης ~10,0x ~8,5x ~5,3% +4,68% PSI Λισσαβόνας ~14,8x ~12,2x ~4,4% Smaller mkt IBEX 35 (Ισπανία) ~13,5x ~11,8x ~4,1% Mixed FTSE MIB (Ιταλία) ~12,1x ~10,5x ~4,8% Sub-2% Stoxx 600 (Πανευρωπαϊκός) ~16,8x ~14,4x ~3,2% Πιεσμένος S&P 500 (ΗΠΑ) ~24,5x ~21,8x ~1,3% Στα υψηλά

- Worldperatio.com, Simply Wall St, -, MSCI. Στοιχεία 23-25 Απριλίου 2026

Το διαρθρωτικό ζήτημα: αυτό το discount είχε ιστορικά τη δικαιολογία της κατώτερης πιστοληπτικής αξιολόγησης (sub-investment grade έως το 2023), του υψηλού δημόσιου χρέους και της γεωπολιτικής έκθεσης. Σήμερα, με τέσσερις από τους πέντε μεγάλους οίκους (S&P, Fitch, DBRS, Scope) να αξιολογούν την Ελλάδα στο BBB με σταθερές προοπτικές και τη Moody’s στο Baa3 (ισοδύναμο BBB-), το πρώτο επιχείρημα ουσιαστικά καταρρέει. Το χρέος έχει υποχωρήσει σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από αυτά που είχαν δικαιολογήσει τις απομειώσεις της δεκαετίας του 2010 και η γεωπολιτική έκθεση – όπως ανέλυσε το άρθρο – έχει μετατραπεί σε hedging asset για ορισμένες κατηγορίες μετοχών.

Στην ουσία, το ΧΑ αποτιμά το ελληνικό story σαν να βρισκόμαστε ακόμα στη συγκυρία 2018-2020, ενώ τα μακροοικονομικά fundamentals έχουν συγκλίνει σημαντικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το «forgotten alpha» αυτής της σύγκλισης παραμένει επί του τραπεζιού.

5. Σύνθεση: Τι σημαίνει αυτό για τον τοποθετημένο επενδυτή

Με βάση τα παραπάνω, αναδύεται μια συνεκτική επενδυτική θεματική που ξεπερνά τη συμβατική «ελληνική ιστορία» των τραπεζών και της ΔΕΗ. Σε ένα σενάριο παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή – που, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα μπορούσε υπό συνθήκες να προσθέσει έως και 150 δολάρια ανά βαρέλι στο πετρέλαιο – η ελληνική αγορά διαθέτει τουλάχιστον τρία αξιόπιστα «ασφαλιστικά» θεματικά plays:

Πρώτον, ο ενεργειακός τομέας με τα δύο διυλιστήρια (Motor Oil ως top pick της Eurobank Equities) και την υψηλής ποιότητας επένδυση στις ΑΠΕ (ΑΔΜΗΕ, Cenergy). Δεύτερον, ο τουρισμός με safe-haven χαρακτηριστικά (Aegean, Lamda, Autohellas, ΟΠΑΠ ως cash-flow defensive). Τρίτον, η ευρύτερη ελληνική αλυσίδα logistic infrastructure που ανήκει στους «κρυφούς» καταλύτες της επανατιμολόγησης (Cenergy, REIT plays όπως η Premia).

Η αντιστάθμιση στο σενάριο αυτό προέρχεται από την ανησυχία για demand destruction: εάν το πετρέλαιο διατηρηθεί επί μήνες πάνω από τα 100 δολάρια, η ευρωπαϊκή κατανάλωση θα συμπιεστεί, με αρνητικό αντίκτυπο στην αεροπορία, στο retail και – εμμέσως – στις τράπεζες (μέσω αύξησης NPLs). Η εικόνα όμως της αγοράς δείχνει ότι αυτό το ρίσκο τιμολογείται ήδη με υπερβολικό συντηρητισμό σε επίπεδο γενικού δείκτη – ίσως η τέλεια συνταγή για μια επιλεκτική, στοχευμένη επανατιμολόγηση των κατάλληλων plays.

Συμπέρασμα: Από risk-off σε re-rating

Η ιστορική σχέση «γεωπολιτική κρίση = πιέσεις στο ΧΑ» έχει ένα συγκεκριμένο όριο εφαρμογής. Όταν η κρίση είναι ενεργειακή και αφορά το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ελληνική αγορά δεν είναι απλώς θύμα – είναι παράπλευρος ωφελούμενος μέσω ναυτιλίας, διύλισης, ενεργειακών υποδομών και τουριστικού safe haven. Το «Greek geopolitical premium» που σχηματίζεται είναι κάτι που, στην παρούσα φάση, παραμένει underestimated από τη δευτερογενή αγορά.

Η εβδομάδα που ξεκινάει είναι ήδη φορτωμένη: εκκίνηση δημόσιας προσφοράς ΔΕΗ (28-30 Απριλίου), συσσώρευση εταιρικών αποτελεσμάτων από περίπου 60 εισηγμένες, συνεδρίαση Fed και η αρχή της αντίστροφης μέτρησης για την αξιολόγηση της Fitch στις 8 Μαΐου. Σε αυτό το σκηνικό, ο επιλεκτικός επενδυτής που αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο γενικό «ελληνικό κίνδυνο» και τα συγκεκριμένα ελληνικά «ασφαλιστικά» plays, μπορεί να εντοπίσει στο ταμπλό μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ασύμμετρα risk-reward setups του ευρωπαϊκού χάρτη.