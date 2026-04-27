Logismos: Αύξηση για τα EBITDA το 2025 – Στα 3,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.473 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 3.348 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4%.

H Logismos, Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2025, σύμφωνα με τα οποία:

– O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.473 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 3.348 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4%.

– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 954 χιλ. ευρώ σε σχέση με 919 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024.

– Το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 260 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 322 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 20% σε σχέση με τη χρήση του 2024.

– Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 230 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 216 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.