mega-ενεργειακό-deal:-Στα-χέρια-της-shell-η-arc-resources-για-16,4-δισ.-δολάρια

Σε συμφωνία για την εξαγορά της καναδικής ενεργειακής εταιρείας ARC Resources, σε ένα deal 16,4 δισ. δολαρίων κατέληξε η Shell, εκτιμώντας πως η συναλλαγή θα δημιουργήσει διψήφιες αποδόσεις και θα τονώσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή από το 2027.

Σύμφωνα με το CNBC, η βρετανική πετρελαϊκή αναμένεται να καταβάλει στους μετόχους της ARC Resources 8,20 καναδικά δολάρια (6,03 δολάρια) σε μετρητά και 0,40247 κοινές μετοχές για κάθε τίτλο που έχουν στην κατοχή τους.

«Η ARC είναι ένας παραγωγός υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και χαμηλού άνθρακα, που δραστηριοποιείται στη λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου Μόντνϊ, συμπληρώνοντας το υπάρχον αποτύπωμά μας στον Καναδά και ενισχύοντας τη βάση των πόρων μας για τις επόμενες δεκαετίες», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Ουαέλ Σάουαν.

«Έχουμε πρόσβαση σε μοναδικά assets και καλωσορίζουμε συναδέλφους που προσφέρουν βαθιά εμπειρογνωμοσύνη, η οποία, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοση της Shell, παρέχει μια συναρπαστική πρόταση για τους μετόχους», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος και CEO της ARC Resources, Τέρι Άντερσον, χαιρέτισε την συμφωνία, τονίζοντας ότι τα assets και το προσωπικό της εταιρείας «θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των πόρων του Καναδά από την Shell, παρέχοντας παράλληλα την ασφαλή ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος».