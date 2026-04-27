Microsoft – OpenAI: Τέλος στην αποκλειστικότητα, «ταβάνι» στα έσοδα και περισσότερη ελευθερία στη μάχη της AI

Σε μία κίνηση που επαναπροσδιορίζει μία από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, Microsoft και OpenAI προχωρούν σε μια νέα συμφωνία που καταργεί την αποκλειστικότητα και θέτει «ταβάνι» στη διανομή εσόδων, χωρίς ωστόσο να διαλύει τη στρατηγική τους σχέση.

Το μήνυμα είναι σαφές: περισσότερη ευελιξία σε μια αγορά που αλλάζει με ταχύτητα.

Παρά τις πρώτες εντυπώσεις, η συμφωνία δεν σηματοδοτεί διάσπαση. Αντιθέτως, οι δύο πλευρές μιλούν για μια πιο «απλή» και ευέλικτη συνεργασία, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες της αγοράς AI. Η Microsoft παραμένει βασικός εταίρος και κύριος πάροχος cloud για την OpenAI. Παράλληλα, διατηρεί πρόσβαση στα μοντέλα και τα προϊόντα της έως και το 2032.

Ωστόσο, αλλάζει η δομή:

Η OpenAI μπορεί πλέον να διαθέτει τις υπηρεσίες της σε πολλαπλούς παρόχους cloud, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών της Microsoft όπως η Amazon.

Η αποκλειστικότητα που χαρακτήριζε τη συνεργασία περιορίζεται σημαντικά.

«Ταβάνι» στα έσοδα – όχι πλήρης διακοπή

Ένα κρίσιμο σημείο που συχνά παρερμηνεύεται είναι το ζήτημα των εσόδων. Η OpenAI δεν σταματά άμεσα να μοιράζεται έσοδα με τη Microsoft. Αντιθέτως, οι σχετικές πληρωμές συνεχίζονται έως το 2030, αλλά πλέον υπόκεινται σε ένα ανώτατο όριο.

Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft εξασφαλίζει προβλεψιμότητα στις αποδόσεις της, ενώ η OpenAI περιορίζει το «βάρος» των υποχρεώσεών της όσο αναπτύσσεται.

Ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά της σχέσης, η Microsoft δεν θα καταβάλλει πλέον αντίστοιχη διανομή εσόδων προς την OpenAI, κάτι που δείχνει μια πιο ισορροπημένη –και λιγότερο αλληλοεξαρτώμενη– δομή.

Περισσότερη ελευθερία κινήσεων

Η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη είναι η δυνατότητα της OpenAI να δρα χωρίς περιορισμούς σε επίπεδο υποδομών. Μέχρι σήμερα, η στενή σύνδεση με τη Microsoft περιόριζε την ευελιξία της να συνεργάζεται με άλλους παρόχους. Αυτό, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, δυσκόλευε την πρόσβαση σε πελάτες που χρησιμοποιούν διαφορετικά cloud περιβάλλοντα.

Πλέον, η OpenAI αποκτά τη δυνατότητα να επεκταθεί όπου υπάρχει ζήτηση – μια κίνηση κρίσιμη, καθώς οι ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ αυξάνονται εκθετικά.

Το τέλος ενός «ευαίσθητου» όρου

Η νέα συμφωνία καταργεί και έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους όρους της προηγούμενης συνεργασίας: τη ρήτρα που συνέδεε την πρόσβαση της Microsoft στην τεχνολογία της OpenAI με την επίτευξη της λεγόμενης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI).

Η έννοια αυτή –αόριστη και χωρίς κοινά αποδεκτό ορισμό– είχε αποτελέσει σημείο έντασης μεταξύ των δύο πλευρών. Η αφαίρεσή της απλοποιεί τη σχέση και μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων.

Από τη συνεργασία στον ανταγωνισμό

Η αναθεώρηση της συμφωνίας αντικατοπτρίζει και μια βαθύτερη πραγματικότητα: οι δύο εταιρείες δεν είναι πλέον μόνο συνεργάτες, αλλά και ανταγωνιστές.

Η Microsoft αναπτύσσει δικά της μοντέλα και ενισχύει προϊόντα όπως το Copilot, ενώ αξιοποιεί και τεχνολογίες άλλων εταιρειών, όπως η Anthropic.

Από την πλευρά της, η OpenAI εξελίσσεται σε πλήρη εμπορική εταιρεία, με φιλοδοξίες ακόμη και για δημόσια εγγραφή (IPO), διεκδικώντας μεγαλύτερη αυτονομία.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις «κλειστές» στρατηγικές συμμαχίες σε ένα πιο ανοιχτό, πολυκεντρικό οικοσύστημα.

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν διεξάγεται πλέον με αποκλειστικές συνεργασίες, αλλά με ευέλικτα σχήματα, πολλαπλές συμμαχίες και ταυτόχρονη ανάπτυξη ανταγωνιστικών τεχνολογιών.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το ερώτημα δεν είναι ποιος συνεργάζεται με ποιον, αλλά ποιος μπορεί να κινηθεί ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.