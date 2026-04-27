wall:-Νέα-ρεκόρ-για-τους-δείκτες-παρά-τις-γεωπολιτικές-εντάσεις-αλλά-και-περιορισμένα-κέρδη

Ο S&P 500 σημείωσε νέα άνοδο και έκλεισε σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα 27/4, ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν καθώς οι συνομιλίες για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρέμειναν σε αδιέξοδο και η ένταση στο Στενό του Ορμούζ οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο βασικός δείκτης της αμερικανικής αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,12% στις 7.173,91 μονάδες μετά την ενδοσυνεδριακή επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού. Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 24.887,10 μονάδες, καταγράφοντας επίσης νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,13% στις 49.167,79 μονάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ακυρώσει το Σάββατο τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες εκεχειρίας με το Ιράν, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να γίνουν τηλεφωνικά.

«Χάθηκε πάρα πολύς χρόνος με τα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε καν αυτοί. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η αδιέξοδη κατάσταση στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν διατηρεί την αβεβαιότητα. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,09% στα 96,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 2,75% στα 108,23 δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Ιράν φέρεται να έχει καταθέσει νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας ταυτόχρονη αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών.

«Αν και αυτό είναι ένα ήπια αρνητικό στοιχείο, συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η σύγκρουση κινείται προς αποκλιμάκωση», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Παρότι οι επενδυτές φαίνεται να παραβλέπουν σταδιακά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η αγορά παραμένει ευαίσθητη στις εξελίξεις, σύμφωνα με τον Gabriel Shahin της Falcon Wealth. Όπως σημείωσε, η πορεία του πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ενώ σταθερότητα μπορεί να υπάρξει μόνο όταν αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει βραχυπρόθεσμη ηρεμία στην αγορά, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τρέχουσας εταιρικής περιόδου ανακοινώσεων, η οποία βρίσκεται στο πιο έντονο σημείο της, με πέντε από τις εταιρείες του λεγόμενου “Magnificent Seven” να ανακοινώνουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.