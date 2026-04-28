Έναρξη έργων για νέο πάρκο στον Πειραιά – Επένδυση 3,25 εκατ. από την ΟΛΠ ΑΕ

Την έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία ενός νέου πάρκου με πρότυπη παιδική χαρά και ποδηλατόδρομο ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε., σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής στην καρδιά της λιμενικής ζώνης του Πειραιά.

Η επένδυση, με προϋπολογισμό 3,25 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και ορίζοντα υλοποίησης 24 μηνών, εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του κοινωνικού αποτυπώματος του λιμανιού και της σύνδεσής του με την πόλη.

Η εκκίνηση του έργου συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη συνεργασία της COSCO SHIPPING με τον ΟΛΠ, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης του λιμένα.

Το νέο πάρκο, που αναπτύσσεται στην περιοχή της κρουαζιέρας, θα είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες, με βασικό πυρήνα την πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τ.μ. και ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης 50 θέσεων, κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρους πολλαπλών χρήσεων.

Η παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών και να ενισχύσει τον Πειραιά ως έναν σύγχρονο, φιλόξενο και βιώσιμο αστικό προορισμό.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., Han Chao, το νέο έργο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη υποδομή, αλλά μία επένδυση στον άνθρωπο, στην ποιότητα ζωής και στο μέλλον της πόλης. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αντιλαμβανόμαστε το λιμάνι ως έναν ενεργό οργανισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Πειραιά και τους ανθρώπους της. Η ανάπτυξη του λιμένα συμβαδίζει με τον σεβασμό προς την τοπική κοινωνία, και στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους».

Στην εκδήλωση παρέστη ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου ως παραδείγματος ενίσχυσης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι επενδύσεις με κοινωνικό προσανατολισμό συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Όλοι οι ομιλητές υποστήριξαν ότι πρόκειται για μία παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύει την ποιότητα ζωής στην πόλη και συμβάλλει στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Πειραιά.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσο σημαντικό είναι ένα λιμάνι να συμβάλλει στην οικονομία της χώρας, άλλο τόσο σημαντικό είναι να επιστρέφει ουσιαστικά οφέλη στην κοινωνία και στους πολίτες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και το υπό κατασκευή πάρκο εντός της λιμενικής ζώνης. Η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών πρέπει να συμβαδίζει με έργα που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών».

Αντίστοιχα, η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «To λιμάνι του Πειραιά δεν ‘κοιτά’ μόνο προς τη θάλασσα και τον κόσμο, αλλά και προς την πόλη και τους ανθρώπους της. Συγχαρητήρια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του έργου. Εύχομαι το Πάρκο ΟΛΠ να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και καθημερινής χαράς για μικρούς και μεγάλους».

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, επεσήμανε: «Η δημιουργία του νέου Πάρκου ΟΛΠ αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την πόλη του Πειραιά, καθώς ενισχύει την καθημερινότητα των δημοτών και συμβάλλει στη σταδιακή αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της κρουαζιέρας. Πόλη και λιμάνι θα πρέπει να έχουν πάντα ως κοινή επιδίωξη τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών». Τον Αγιασμό της εκδήλωσης τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ.

