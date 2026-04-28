Αλλεπάλληλες συσκέψεις στο ΥΜΑΘ για την αποστολή στο Βουκουρέστι – Έντονο ενδιαφέρον για συνεργασίες λιμανιών και από τον κλάδο Logistics

Αλλεπάλληλες συσκέψεις πραγματοποιούνται στο υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, ενόψει της επίσκεψης στο Βουκουρέστι, που οργανώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στις 25 και 26 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες, που οργανώνει το ΥΜΑΘ, μετά τις πολύ επιτυχημένες αποστολές στη Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30 και 31 Μαρτίου), όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε συνάντηση που είχε ο κ. Γκιουλέκας χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος Δρ. Δημήτριο Τσιτσάμη και το αναπληρωματικό μέλος του δ.σ. της εταιρείας κ. Αναστάσιο Καρύκη επισημάνθηκε το ισχυρό ενδιαφέρον του κλάδου για ανάπτυξη ελληνορουμανικών συνεργασιών. Πολύ έντονο είναι, εξάλλου, το ενδιαφέρον, που εκφράζεται από πλευράς των ρουμανικών λιμένων, για συνεργασίες με τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας.

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του ΥΜΑΘ με τη γενική πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής (2014-2019) και πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κορίνα Κρέτσου ενόψει της αποστολής στο Βουκουρέστι.

Ποιοι θα μεταβούν στο Βουκουρέτσι

Στην ομάδα που θα επισκεφθεί το Βουκουρέστι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οικονομικών φορέων (Enterprise Greece, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, περιφερειακά Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας κ.α.) Επίσης θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης και των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, καθώς και επιχειρηματίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο χωρών με στόχο την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, ενώ όπως και στις δυο προηγούμενες αποστολές στην Σόφια και στο Βελιγράδι θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών και ρουμανικών επιχειρήσεων.