Αμετάβλητα-τα-επιτόκια-από-την-Τράπεζα-της-Ιαπωνίας

Αμετάβλητα στο 0,75% διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan – BoJ), ενώ αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό, αντανακλώντας τις ανησυχίες των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.

Η απόφαση ελήφθη με ψηφοφορία 6-3 αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο διχασμό υπό την ηγεσία του Καζούο Ουέντα στην BoJ, ενώ τα μέλη που διαφώνησαν, πρότειναν αύξηση επιτοκίων κατά 1%.

«Παρά το γεγονός πως η BoJ κράτησε σταθερά τα επιτόκια, οι τρεις διαφωνούντες αντιπροσωπεύουν τις εντάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής», δήλωσε ο Φρεντ Νιούμαν, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία στην HSBC.

«Δεδομένων των αυξημένων προσδοκιών για τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία, οι οποίες έχουν ενταθεί περαιτέρω λόγω της ενεργειακής κρίσης, η BoJ θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια εν ευθέτω χρόνω, προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω πιέσεις στις τιμές», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε απότομα τις προβλέψεις της για τον δομικό πληθωρισμό στο 2,8% από 1,9%, ενώ μείωσε τον στόχο για την ανάπτυξη του 2026 μόλις στο 0,5% από 1% προηγουμένως.

Σημειώνεται πως η Ιαπωνία, οριακά απέφυγε μια τεχνική ύφεση το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με την οικονομία της χώρας να σημειώνει ανάπτυξη κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση και 1,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε για πρώτη φορά μέσα σε πέντε μήνες στο 1,8% τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 1,3%, παραμένοντας κάτω από τον στόχο του 2% Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τόσο των φρέσκων τροφίμων όσο και της ενέργειας, υποχώρησε στο 2,4% από το 2,5% τον Φεβρουάριο -το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024.