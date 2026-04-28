Αναζήτηση-κατεύθυνσης-στις-αγορές-Ευρώπης-και-Ασίας-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν ελαφρώς χαμηλότερα την Τρίτη (28/4), ενώ και οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την αντίδραση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές προτάσεις του Ιράν και παράλληλα αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα από αρκετές περιφερειακές εταιρείες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε στα «κόκκινα», αλλά γρήγορα πήρα την ανηφόρα, με οριακά κέρδη 0,07% στις 609,28 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζει 0,24% στος 10.345,32 μονάδες, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,03% στις 24.084,18 μονάδες και ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,11% στα 8.150,83 μονάδες.

Στην περιφέρεις, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει άλμα της τάξης του 1,05% στις 48.174,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,95% στις 17.862,87 μονάδες.

Οι μετοχές της Barclays υποχώρησαν με το άνοιγμα κατά 2,7%, αφού η βρετανική τράπεζα αποκάλυψε ζημία ύψους 200 εκατ. λιρών (270 εκατ. δολάρια) που σχετίζεται με ιδιωτική πιστωτική έκθεση προς την προβληματική εταιρεία ακινήτων Market Financial Solutions.

Η τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 2,81 δισ. λιρών για το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με τα 2,72 δισ. πέρυσι, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14,1%. Παράλληλα, γνωστοποίησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών, το οποίο θα προστεθεί σε υφιστάμενο πρόγραμμα 1 δισ. λιρών. Συνολικά, η Barclays σχεδιάζει να επιστρέψει πάνω από 15 δισ. λίρες στους μετόχους την περίοδο 2026–2028.

Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης την είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συζήτησαν πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό και θα τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Η πρόταση προβλέπει την αναβολή των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και Associated Press.

Παραμένει ασαφές εάν ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα άρει τον αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει «100% ολοκληρωμένη» συμφωνία με το Ιράν, εξετάζει σοβαρά την πρόταση. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του πολέμου παραμένει.

Σε εταιρικά νέα, η γερμανική Bayer προσέφυγε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να δώσει τέλος σε χιλιάδες αγωγές που σχετίζονται με το ζιζανιοκτόνο Roundup.

Η Bayer απέκτησε την κατασκευάστρια εταιρεία Monsanto έναντι 63 δισ. δολαρίων το 2018 και έκτοτε αντιμετωπίζει πολυετείς δικαστικές διαμάχες, λόγω ισχυρισμών ότι η γλυφοσάτη, βασικό συστατικό του προϊόντος, συνδέεται με προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστές εμφανίστηκαν διχασμένοι μετά την ακρόαση των επιχειρημάτων, όπου η Bayer επιχείρησε να ανατρέψει απόφαση δικαστηρίου του Μιζούρι που επιδίκασε αποζημίωση 1,25 εκατ. δολαρίων σε άνδρα που υποστήριξε ότι η πολυετής έκθεση στο Roundup προκάλεσε λέμφωμα non-Hodgkin.

Ακτιβιστές του κινήματος «Make America Healthy Again» (MAHA) συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο για να διαμαρτυρηθούν κατά της Bayer.

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με τα λειτουργικά κέρδη να υποχωρούν κατά 12% σε ετήσια βάση στα 4,9 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 5,3 δισ.

Η BP ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με τα κέρδη της να υπερδιπλασιάζονται και να ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται και στις κεντρικές τράπεζες αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας πρόκειται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου ο πόλεμος επηρεάζει τις προσδοκίες για πληθωρισμό και ανάπτυξη.

Η απόφαση της Fed την Τετάρτη ενδέχεται να είναι η τελευταία συνεδρίαση υπό τον Τζερόμ Πάουελ πριν την αναμενόμενη ανάληψη της προεδρίας από τον Κέβιν Γουόρς τον Μάιο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε την ποινική έρευνα εις βάρος του Πάουελ την Παρασκευή, οδηγώντας τον γερουσιαστή Τομ Τίλις να άρει την αντίρρησή του στον διορισμό του Γουόρς.

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων αργότερα μέσα στο έτος.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ασίας έκλεισαν κυρίως πτωτικά και αναλυτικότερα:

Ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία υποχώρησε κατά 0,64% στις 8.710,70 μονάδες. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες, ενώ ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημείωσε πτώση 1,02% και έκλεισε στις 59.917,46 μονάδες, μετά από ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τη Δευτέρα. Αντίθετα, ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,99% στις 3.772,19 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 6.641,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,86% στις 1.215,58 μονάδες. Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai κινήθηκε χαμηλότερα, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,27% στις 4.758,21 μονάδες.

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0,75%, αναθεωρώντας παράλληλα προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ενισχύει τους κινδύνους από την πλευρά της προσφοράς.

Σε εταιρικά νέα, η κινεζική εταιρεία οπτικής υπολογιστικής Lightelligence κατέγραψε άνοδο άνω του 380% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, αφού διέθεσε 13,8 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 183,20 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, αντλώντας περίπου 2,53 δισ. HKD (323 εκατ. δολάρια).

Αντίθετα, οι μετοχές της Contemporary Amperex Technology υποχώρησαν κατά 7%, μετά την έναρξη προσφοράς μετοχών ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 υποχωρούσε κατά 0,28%, ενώ ο BSE Sensex σημείωνε πτώση 0,47%.

Τα futures στις ΗΠΑ κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με τα συμβόλαια του Dow Jones να ενισχύονται κατά 0,12% (περίπου 57 μονάδες), τα futures του S&P 500 κατά 0,14% και του Nasdaq 100 κατά 0,15%.