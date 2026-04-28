Ανδρέας-Κατσανιώτης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-κάνουμε-αντάρτικο

«Δεν υπάρχουν κίνητρα ομαδοποίησης απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν κάνουμε αντάρτικο. Είμαστε ανησυχούντες βουλευτές της περιφέρειας που θέλουμε η παράταξή μας να μείνει στην πρωτοπορία και να γίνει καλύτερη» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας από τους πέντε υπογράφοντες της δημόσιας παρέμβασης για το επιτελικό κράτος.

«Όταν δεν μιλάς, σου λένε είσαι άβουλο όν. Όταν μιλάς σε λένε αντάρτη. Δεν είμαστε τίποτα από τα δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσανιώτης.

Πρόσθεσε ότι «το επιτελικό κράτος δούλεψε, έφερε αποτελέσματα, κυρίως στο κομμάτι των κρίσεων, αλλά 7 χρόνια μετά πρέπει να κρίνουμε τη λειτουργία του και να δούμε και τις όποιες δυσλειτουργίες του, ώστε να τις αλλάξουμε».

