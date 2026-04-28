Αποχωρούν-από-opec-και-opec+-την-1η-Μαΐου-τα-ΗΑΕ

Το πετρέλαιο αντιδρά ψύχραιμα με το WTI να σκαρφαλώνει 4,17% στα 100,40 δολάρια το βαρέλι και το Brent προσθέτει 3,46% στα 111,98 δολάρια

Την απόφασή τους να αποχωρήσουν από OPEC και OPEC+ από 1η Μαΐου ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ εξαγωγής πετρελαίου και τον «ηγέτη» του, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, το πετρέλαιο αντιδρά ψύχραιμα με το WTI να σκαρφαλώνει 4,17% στα 100,40 δολάρια το βαρέλι και το Brent προσθέτει 3,46% στα 111,98 δολάρια.

Τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, έστρεψαν τα «πυρά» τους στα άλλα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντίδρασης των αραβικών χωρών και των κρατών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στάθηκαν η μία στην άλλη από άποψη υλικοτεχνικής υποστήριξης, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, νομίζω ότι η θέση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», τόνισε ο Γκαργκάς. «Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου) και με εκπλήσσει», πρόσθεσε.

«Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της πολιτικής παραγωγής των ΗΑΕ και της τρέχουσας και μελλοντικής τους δυναμικότητας και βασίζεται στο εθνικό μας συμφέρον και στη δέσμευσή μας να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην κάλυψη των πιεστικών αναγκών της αγοράς», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας των ΗΑΕ, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟPEC, πίσω από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Εντάχθηκαν στον OPEC το 1967, επτά χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού.

Ο υπουργός Ενέργειας των Εμιράτων, Σουχαίλ Μοχάμεντ Αλ Μαζρουέι, ερωτηθείς εάν τα ΗΑΕ διαβουλεύτηκαν με τη Σαουδική Αραβία, είπε το ζήτημα δεν τέθηκε σε καμία άλλη χώρα. Ο Μαζρουέι δήλωσε ότι η κίνηση αυτή δεν θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά.

Η απώλεια των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του OPEC, θα μπορούσε να δημιουργήσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό, ο οποίος συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής. Οι παραγωγοί του OPEC στον Κόλπο ήδη δυσκολεύονται να μεταφέρουν τις εξαγωγές τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ομάν, από όπου διέρχεται κανονικά το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και LNG.

Η αποχώρηση του Άμπου Ντάμπι από τον ΟPEC αντιπροσωπεύει μια μεγάλη νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του «μαύρου χρυσού», λέγοντας ότι ενώ η Ουάσιγκτον υπερασπίζεται τα κράτη – μέλη του ΟPEC, οι εν λόγω χώρες «το εκμεταλλεύονται αυτό επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».