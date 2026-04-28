Απώλειες στη Wall: S&P 500 & Nasdaq υποχώρησαν από τα ρεκόρ τους

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,49% και έκλεισε στις 7.138,80 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,9% και διαμορφώθηκε στις 24.663,80 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 25,86 μονάδες ή 0,05%, κλείνοντας στις 49.141,93 μονάδες. Οι απώλειες στον δείκτη «blue-chip» περιορίστηκαν από την άνοδο σχεδόν 4% των μετοχών της Coca-Cola, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων.

Η OpenAI κατέγραψε πρόσφατα έσοδα και αύξηση νέων χρηστών χαμηλότερα από τους δικούς της στόχους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιρ εξέφρασε ανησυχίες στη διοίκηση ότι η OpenAI ενδέχεται να μην μπορέσει να καλύψει μελλοντικά τις συμβάσεις υπολογιστικού δυναμικού, εάν τα έσοδά της δεν αυξηθούν αρκετά γρήγορα.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών υποχώρησαν μετά την έκθεση, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να χάνει περίπου 3%. Η Nvidia υποχώρησε πάνω από 1%, η Broadcom περισσότερο από 4%, η Advanced Micro Devices πάνω από 3%, ενώ η Oracle σημείωσε πτώση περίπου 4%.

«Υπάρχει απλώς κάποια κατοχύρωση κερδών από προσοχή ενόψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσουν αύριο οι περισσότερες από τις εταιρείες της ομάδας Magnificent Seven», δήλωσε ο Στίβεν Κολάνο, CIO της Integrated Partners.

Ισχυρές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται αυτή την εβδομάδα, καθώς πέντε από τους τεχνολογικούς κολοσσούς «Magnificent Seven» πρόκειται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα: Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft την Τετάρτη, ενώ τα αποτελέσματα της Apple αναμένονται την Πέμπτη.

Οι κινήσεις της Τρίτης έρχονται μετά τα ιστορικά υψηλά του S&P 500 και του Nasdaq τη Δευτέρα. Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες για την ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Σε θετική εξέλιξη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας έχουν συζητήσει την πρόταση του Ιράν να επανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Συνεχίζονται τα κέρδη για πετρέλαιο

Παρά ταύτα, οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate αυξήθηκαν πάνω από 3%, φτάνοντας τα 99,93 δολάρια το βαρέλι. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,8% και έκλεισε στα 111,26 δολάρια το βαρέλι, με τους traders επηρεασμένους και από την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν την 1η Μαϊου από τον OPEC.