Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, April 28
    Αυξήθηκε 1,9% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Φεβρουάριο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Αύξηση 1,9% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Φεβρουάριο του 2026 σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2025 με τον Φεβρουάριο του 2024 είχε σημειωθεί αύξηση κατά 0,9%.

    Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2025. Μείωση 2,2% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου έτους 2025 προς τον Φεβρουάριο 2024.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.