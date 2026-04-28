    Βιολάντα: «Οι αναφορές περί εξαγοράς είναι αναληθείς»

    Ανακοίνωση εξέδωσε η τρικαλινή βιομηχανία Βιολάντα, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία εξαγοράς από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

    «Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

    «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο! Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες. Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα» καταλήγει η ανακοίνωση.

