Γιώργος-Κώτσηρας:-Θα-συνεχίσουμε-την-πολιτική-μείωσης-φορολογικών-βαρών-και-στήριξης-των-πολιτών

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην ψηφιακή διάσταση που λαμβάνει πλέον ο χώρος των τυχερών παιχνιδιών και σημείωσε ότι επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τον παράνομο τζόγο

Στα θετικά χαρακτηριστικά της Σύμβασης Παραχώρησης για τα Κρατικά Λαχεία καθώς και στις ευρύτερες τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 24.2.2026 Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Ελληνικά Λαχεία – Παραγωγή, Λειτουργία, Κυκλοφορία, Προβολή και Διαχείριση Λαχείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”».

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, «όλοι συμφώνησαν ότι η σύμβαση παραχώρησης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων, την αποφυγή ασυνεχειών κατά την εφαρμογή της σύμβασης παραχώρησης, τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών διάθεσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και τη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου εκμετάλλευσης, ικανού να διασφαλίζει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαγγελματική σχέση» με τον συγκεκριμένο τομέα. Σημείωσε δε ότι για τη νομιμότητα της διαδικασίας, την επιλογή της συμβαλλόμενης εταιρείας και το ύψος του τιμήματος δόθηκαν επαρκείς και σαφείς απαντήσεις από τους εκπροσώπους του Υπερταμείου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην ψηφιακή διάσταση που λαμβάνει πλέον ο χώρος των τυχερών παιχνιδιών και σημείωσε ότι επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τον παράνομο τζόγο, «η οποία θα ενδυναμώνει τους μηχανισμούς που διαθέτει η ελληνική Πολιτεία προκειμένου να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να καταστέλλει τον παράνομο τζόγο», με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Τόνισε δε ότι πρόκειται για «ένα θέμα με σημαντικές οικονομικές, αλλά κυρίως κοινωνικές συνέπειες». Στην ευθυγράμμιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις εντάσσεται, άλλωστε, και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και τα social media, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

Η πρόοδος της οικονομίας

Τέλος, αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογράμμισε ότι «η ελληνική οικονομία από το 2019 και μετά έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου», γεγονός που «αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων» και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. «Ακριβώς αυτήν την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας μπορούμε μεθοδικά, στοχευμένα και με έναν τρόπο που θα σέβεται το δημοσιονομικό παρόν και μέλλον της χώρας μας», «να τη γυρίζουμε πίσω στην ελληνική κοινωνία».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αθροίζονται στα περίπου 1,76 δισ. ευρώ, που διατέθηκαν για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία συνιστά «τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα» που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, συνδέει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με τα τέκνα, μειώνει τα τεκμήρια διαβίωσης και ενισχύει την ελληνική οικογένεια, τους νέους, τα ακριτικά νησιά και την ελληνική περιφέρεια.

Όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, η κυβέρνηση έχει μειώσει άνω των 80 φορολογικών συντελεστών και ταυτοχρόνως τα έσοδα δεν έχουν μειωθεί, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά αλλά και χάρη στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. «Θα συνεχίσουμε μία πολιτική μείωσης των βαρών, με υπευθυνότητα, με μέθοδο, με στήριξη κάθε Έλληνα πολίτη», τόνισε, καταλήγοντας ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.