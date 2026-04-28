ΔΕΗ: Πώς χτίζεται η ζώνη των €50 μέχρι το 2030

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το “μελάνι” από την τελευταία ανάλυση για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπου ανέφερα διεξοδικά ότι έρχεται επιτάχυνση της κεφαλαιοποίησης τα επόμενα χρόνια και η ΔΕΗ έρχεται να δώσει το πρώτο απτό δείγμα αυτής της μεγάλης αλλαγής.

Η ΔΕΗ λοιπόν βρίσκεται σε τροχιά κορυφαίας αποτίμησης μετακινώντας το ταβάνι της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Η ΔΕΗ που, λίγο πριν αναλάβει τα ηνία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης και η ομάδα του τον Αύγουστο του 2019 βρισκόταν κοντά στα €1,28 με κεφαλαιοποίηση μόλις €278 εκατ. Και τώρα, σε μια διαδρομή που ξεπερνά τη δεκαετία, οδηγείται όπως θα αναλύσω παρακάτω προς το Νο1 του Euronext Athens, με προοπτική κεφαλαιοποίησης που μπορεί να φτάσει τα €26–30 δισ. έως το 2030.

Πίσω από αυτή την πορεία βρίσκεται μια διοίκηση που άλλαξε τα δεδομένα. Ο Στάσσης δεν διαχειρίστηκε απλώς μια δύσκολη κατάσταση· ανασχεδίασε την εταιρεία από την αρχή, την έβγαλε από το περιθώριο και την έβαλε σε τροχιά ανάπτυξης με ευρωπαϊκή ακτινοβολία.

Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε μια αύξηση αξίας που προσεγγίζει το +9.250% έως +10.700%, ένα από τα πιο εντυπωσιακά turnaround που έχουν καταγραφεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χώρο.

Τα €24 δισ. επενδύσεις και ο διπλασιασμός ισχύος

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030 αλλάζει την κλίμακα στην οποία αποτιμάται ο όμιλος. Το μέγεθος των κεφαλαίων, η επέκταση σε νέες αγορές και η παρουσία σε ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές φέρνουν τη ΔΕΗ σε άλλο επίπεδο για τα μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και υψηλές απαιτήσεις απόδοσης.

Η αφετηρία είναι ήδη δυνατή και αυτό φαίνεται στους αριθμούς. Για το 2026, η διοίκηση κινείται προς EBITDA περίπου €2,4 δισ. και καθαρά κέρδη κοντά στα €0,7 δισ., με μόχλευση κάτω από 3,5x, επίπεδο που επιτρέπει επιθετική ανάπτυξη με ελεγχόμενο ρίσκο . Από εκεί και μετά, το μέγεθος αρχίζει να ξεφεύγει. Η ΔΕΗ θέτει στόχο EBITDA €4,6 δισ. και καθαρά κέρδη €1,5 δισ. έως το 2030, με ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούν το 18% σε λειτουργικό επίπεδο και αγγίζουν το 28% στη γραμμή των καθαρών αποτελεσμάτων.

Στο επίκεντρο αυτής της κίνησης βρίσκεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα €24 δισ. έως το 2030, με ετήσιο ρυθμό επενδύσεων που πλησιάζει τα €4,8 δισ. Το 95% των κεφαλαίων κατευθύνεται σε νέα έργα, γεγονός που αποκαλύπτει την κατεύθυνση της διοίκησης: επιτάχυνση, όχι συντήρηση. Περίπου το μισό των επενδύσεων τοποθετείται εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και μειώνοντας την εξάρτηση από μία αγορά .

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο διπλασιάζεται. Η εγκατεστημένη ισχύς ανεβαίνει από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, με ρυθμό προσθηκών που φτάνει τα 2,4 GW ετησίως . Πάνω από το 75% των νέων έργων αφορά ΑΠΕ, ενώ σημαντικό βάρος δίνεται και σε ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση, με μπαταρίες και μονάδες φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης. Η πλήρης έξοδος από τον λιγνίτη έως το 2026 κλείνει έναν κύκλο δεκαετιών και ανοίγει έναν νέο, με αισθητά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η γεωγραφική διάσταση του σχεδίου είναι εξίσου επιθετική. Η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ παράλληλα αυξάνει την έκθεσή της σε αγορές όπως Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία. Παράλληλα σχεδιάζει είσοδο σε νέες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, με στόχο επιπλέον 2,2 GW ισχύος έως το 2030 . Στο τέλος της περιόδου, περίπου το 45% της εγκατεστημένης ισχύος θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, κάτι που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται το ρίσκο.

Η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης ζήτησης ενέργειας, περιορισμένες διασυνδέσεις και σημαντικό παροπλισμό θερμικών μονάδων. Υπολογίζεται ότι έως το 2035 θα αποσυρθούν περίπου 69 GW θερμικής ισχύος, δημιουργώντας χώρο για νέες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας . Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποδόσεις κεφαλαίων εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη.

Η στρατηγική διαφοροποίηση της ΔΕΗ δεν περιορίζεται στην παραγωγή ενέργειας. Η είσοδος στα data centers μεταφέρει την εταιρεία σε ένα εντελώς νέο πεδίο αποδόσεων. Το έργο στην Κοζάνη προβλέπει 300 MW στην πρώτη φάση με CAPEX περίπου €1,2 δισ. και εκτιμώμενο EBITDA €170 εκατ. σε πλήρη λειτουργία, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW συνολικά . Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ενεργειακή τροφοδοσία απευθείας από το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, στοιχείο που περιορίζει το ενεργειακό κόστος και προσφέρει σταθερότητα εσόδων μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.

Τα data centers δημιουργούν σταθερές ταμειακές ροές, με υψηλά margins και χαμηλή κυκλικότητα, ενώ συνδέονται άμεσα με την εκρηκτική αύξηση ζήτησης από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ΔΕΗ αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές, διαθέσιμη γη και ενεργειακή επάρκεια, προσφέροντας λύση που λίγοι παίκτες στην Ευρώπη μπορούν να αναπαράγουν.

Η κεφαλαιακή δομή που στηρίζει την ανάπτυξη

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, η εταιρεία ακολουθεί ένα ισορροπημένο μοντέλο. Από το σύνολο των €24 δισ., περίπου 54% θα καλυφθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές, 31% από νέο δανεισμό και 15% από αύξηση κεφαλαίου €4 δισ. Η ΑΜΚ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου, μετά την έγκριση της γενικής συνέλευσης στις 21 Μαΐου, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενισχύει την κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να κινηθεί με ταχύτητα σε ευκαιρίες που αναδύονται στην περιοχή. Παράλληλα, η στήριξη του CVC με €1,2 δισ. και του Υπερταμείου με €1,3 δισ. διαμορφώνει από την αρχή έναν ισχυρό πυρήνα συμμετοχής, καλύπτοντας περίπου €2,5 δισ. από το συνολικό ποσό των €4 δισ. και προσδίδοντας αυξημένη ορατότητα στην επιτυχία της διαδικασίας, πριν καν πάρει την έγκριση από τη γενική συνέλευση.

Η κατανομή των κεφαλαίων αποκαλύπτει και την προτεραιοποίηση. Περίπου 69% κατευθύνεται στην ολοκληρωμένη ενεργειακή δραστηριότητα, 19% στα δίκτυα και 5% στα data centers . Το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων αφορά ανάπτυξη και όχι συντήρηση μεταφράζεται σε επιθετική αύξηση παραγωγικής βάσης και μελλοντικών ταμειακών ροών.

Στα δίκτυα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) αυξάνεται από €5,7 δισ. σε περίπου €7,3 δισ. έως το 2030, με αποδόσεις κοντά στο 7% και πρόσθετα οφέλη από ψηφιοποίηση και smart metering . Πρόκειται για κομμάτι χαμηλότερου ρίσκου, που λειτουργεί ως σταθεροποιητής συνολικής κερδοφορίας.

Η αποτίμηση γίνεται πιο ουσιαστική όταν συνυπολογιστεί η εσωτερική απόδοση των επενδύσεων. Τα έργα ΑΠΕ κινούνται σε επίπεδα IRR 11%–14%, τα data centers σε 12%–14% με μακροχρόνιες συμβάσεις, ενώ τα δίκτυα παραμένουν κοντά στο 7% . Το spread έναντι του κόστους κεφαλαίου ξεπερνά τις 150 μονάδες βάσης, δημιουργώντας συνθήκες ενίσχυσης της αξίας των ιδίων κεφαλαίων.

Παράλληλα, η μερισματική πολιτική ακολουθεί ανοδική πορεία. Η διοίκηση στοχεύει σε μέρισμα €1,4 ανά μετοχή το 2030, με payout ratio 50%–60% και διαρκή ενίσχυση ανά έτος. Αυτό το στοιχείο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ growth και income investors, διευρύνοντας το επενδυτικό κοινό.

Στο τέλος, διαμορφώνεται μια εταιρεία με τρεις βασικούς άξονες αξίας. Το πρώτο αφορά την παραγωγή ενέργειας και την επέκταση σε ΑΠΕ. Το δεύτερο αφορά τα δίκτυα και τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις. Το τρίτο αφορά τα data centers και την ψηφιακή οικονομία. Η συνύπαρξη αυτών των δραστηριοτήτων δημιουργεί ένα υβριδικό μοντέλο που δύσκολα συγκρίνεται με παραδοσιακές utilities, πλησιάζοντας τα χαρακτηριστικά μεγάλων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων.

Το valuation που οδηγεί προς τη ζώνη των €50

Για να διαβαστεί σωστά η αποτίμηση της ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ των €4 δισ., χρειάζεται να ξεχωρίσουμε αυτό που είναι σήμερα και αυτό που θα παραχθεί ως λειτουργικό αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια έως το 2030.

Ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Η αγορά σήμερα αποτιμά τη ΔΕΗ περίπου στα €6,77 δισ. κεφαλαιοποίηση, με τιμή μετοχής στα €18,33 και συνολικό αριθμό μετοχών 369,27 εκατ.. Σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας (Enterprise Value), μαζί με καθαρό χρέος που κινείται στην περιοχή των €6,8–7,0 δισ., η αποτίμηση διαμορφώνεται κοντά στα €13,5–14 δισ..

Με βάση EBITDA 2025 περίπου €2,0 δισ., η μετοχή διαπραγματεύεται σε EV/EBITDA κοντά στις 6,7x–7,0x, επίπεδο που παραμένει χαμηλότερο από αντίστοιχες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες με συγκρίσιμη γεωγραφική έκθεση και επενδυτική δυναμική.

Η ΑΜΚ των €4 δισ. αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο τον αριθμό των μετοχών όσο και τη χρηματοοικονομική ισορροπία. Με ρεαλιστική παραδοχή ότι η αύξηση θα γίνει στην περιοχή των €17–18 ανά μετοχή, ο αριθμός των νέων μετοχών διαμορφώνεται περίπου στα 220–235 εκατ. τεμάχια, οδηγώντας τον συνολικό αριθμό μετοχών στην περιοχή των 590–605 εκατ. τεμαχίων, από 369,27 εκατ. σήμερα. Η επίδραση είναι διπλή: από τη μία πλευρά αυξάνεται ο παρονομαστής της αποτίμησης, από την άλλη πλευρά ενισχύεται ο ισολογισμός και περιορίζεται η ανάγκη υπερβολικού δανεισμού.

Το δεύτερο σημείο αφορά το χρέος. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου συνδυάζει λειτουργικές ροές, δανεισμό και ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να αυξάνεται σε απόλυτα μεγέθη, αλλά να παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα μόχλευσης, γύρω στο 3,0x – 3,5x EBITDA. Εκεί βρίσκεται η ισορροπία που στηρίζει την αποτίμηση.

Για το 2028, η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA περίπου €3,3 δισ.. Αν προσεγγιστεί η αποτίμηση με ένα εύρος πολλαπλασιαστή 7,5x έως 8,5x, το οποίο είναι πιο συμβατό με ώριμες ενεργειακές εταιρείες σε φάση ανάπτυξης, τότε η επιχειρηματική αξία τοποθετείται μεταξύ €25 και €28 δισ.. Με καθαρό χρέος που μπορεί να κινηθεί κοντά στα €10–11 δισ., η καθαρή αξία για τους μετόχους διαμορφώνεται στην περιοχή των €14–17 δισ.. Με το νέο αριθμό μετοχών, αυτό μεταφράζεται σε τιμή περίπου €23 έως €29 ανά μετοχή.

Περνώντας στο 2030, όπου το EBITDA προσεγγίζει τα €4,6 δισ. και τα καθαρά κέρδη τα €1,5 δισ., η εικόνα διαφοροποιείται. Η κλίμακα της εταιρείας, η γεωγραφική διασπορά και η συμμετοχή σε υποδομές υψηλής ζήτησης επιτρέπουν μια ελαφρώς υψηλότερη αποτίμηση. Με πολλαπλασιαστή 8x έως 9x, η επιχειρηματική αξία κινείται μεταξύ €37 και €41 δισ.. Αν αφαιρεθεί το καθαρό χρέος που ενδέχεται με βάση τον στόχο μόχλευσης να κυμανθεί στα €11–12 δισ., προκύπτει καθαρή αξία €26–30 δισ. για τους μετόχους.

Σε όρους τιμής μετοχής, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου €43 έως €50, προσαρμοσμένο στον αυξημένο αριθμό μετοχών. Αυτά τα επίπεδα προϋποθέτουν πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου και ομαλή ενσωμάτωση όλων των νέων δραστηριοτήτων.

Το σημείο που διαφοροποιεί τη συζήτηση είναι η είσοδος στα data centers. Το έργο των 300 MW στην Κοζάνη με εκτιμώμενο EBITDA περίπου €170 εκατ. δημιουργεί ένα διαφορετικό προφίλ εσόδων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτιμώνται διεθνώς με υψηλότερους πολλαπλασιαστές από την ενέργεια, λόγω σταθερών συμβολαίων και αυξανόμενης ζήτησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Εφόσον επεκταθεί η ισχύς προς το 1 GW, τότε ένα τμήμα της εταιρείας αποκτά χαρακτηριστικά υποδομής τεχνολογίας και όχι κλασικής utility.

Εδώ δημιουργείται η πιθανότητα για υψηλότερη συνολική αποτίμηση, όχι μέσω υπερβολικών υποθέσεων, αλλά μέσω αλλαγής της σύνθεσης του EBITDA. Αν ένα μέρος των κερδών αρχίσει να αποτιμάται με premium, τότε το ανώτερο εύρος των €50+ γίνεται πιο προσεγγίσιμο. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η εξέλιξη εξαρτάται από συμβάσεις με hyperscalers, ταχύτητα υλοποίησης και κόστος ενέργειας.

Με πιο αυστηρή ανάγνωση, οι πιο επιθετικές τιμές στόχοι απαιτούν συνδυασμό πολλών θετικών παραγόντων ταυτόχρονα. Με πιο αυστηρές παραδοχές και πλήρη ενσωμάτωση του χρέους, η αποτίμηση διαμορφώνεται σε πιο ισορροπημένα επίπεδα. Για το 2028, ένα εύρος €23–€29 ανά μετοχή αντανακλά την εξέλιξη του πλάνου, ενώ για το 2030, ένα εύρος €43–€50 ενσωματώνει τη νέα κλίμακα του ομίλου υπό αυξημένη βάση μετοχών.

Αν το επενδυτικό πρόγραμμα εκτελεστεί με ακρίβεια και οι νέες δραστηριότητες αποκτήσουν βάρος, τότε η ΔΕΗ θα αρχίσει να αποτιμάται ως πλατφόρμα ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών. Εκεί μετακινείται το πραγματικό εύρος αξίας της ΔΕΗ και εκεί θα κριθεί η τελική πορεία της μετοχής.

Διαγραμματικά η μετοχή στη μεγάλη μακροπρόθεσμη εικόνα εντοπίζεται να έχει διασπάσει ανοδικά την ιστορική αντίσταση στα €15,50 που έρχεται από το 2007 ανοίγοντας ένα νέο τεράστιο επίπεδο διακύμανσης που μπορεί να φτάσει στα επόμενα χρόνια ως τα €48 με €50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 28, 2026