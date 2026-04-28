Εκτόξευση τιμών στην ευρωζώνη αναμένει η ΕΚΤ – Στο 4% αναθεωρείται ο πληθωρισμός για το 12μηνο

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν τον Μάρτιο, με τις τιμές να αναμένεται να εκτοξευθούν τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% τους επόμενους 12 μήνες — από 2,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα καταναλωτών της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριετίας αυξήθηκαν στο 3,0% από 2,5% — λίγο κάτω από το υψηλό του 3,1% που είχε καταγραφεί στην κορύφωση της προηγούμενης μεγάλης αύξησης τιμών τον Οκτώβριο του 2022.

Οι εκτιμήσεις για την πενταετία αυξήθηκαν ελαφρώς στο 2,4% από 2,3%, απομακρυνόμενες περαιτέρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό 2%.

Υψηλότεροι μισθοί

Η ΕΚΤ επικεντρώνεται στο αν οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα ωθήσουν τους εργαζόμενους να ζητήσουν υψηλότερους μισθούς και τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές πώλησης. Οι δευτερογενείς επιδράσεις του πληθωρισμού, πέρα από είδη όπως η βενζίνη, θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν αυξήσεις επιτοκίων, αν και δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της, την Πέμπτη.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα υποχώρησαν μετά τα στοιχεία, καθώς οι αγορές χρήματος αύξησαν τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που ακολουθεί στενά την πολιτική της κεντρικής τράπεζας, αυξήθηκε κατά επτά μονάδες βάσης στο 2,64% — το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 30 Μαρτίου, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΕΚΤ, όπου θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική.