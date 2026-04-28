ΕΟΤ-Τουρκίας:-Προβολή-της-Αττικής-και-της-αεροπορικής-σύνδεσης-Κωνσταντινούπολης-Αθήνας

Η αεροπορική σύνδεση Κωνσταντινούπολης-Αθήνας με καθημερινές πτήσεις και η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Τουρκία στην ελληνική πρωτεύουσα και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την Ελλάδα, ήταν το θέμα της εκδήλωσης που οργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της SKY Express στην τουρκική αγορά, Aviareps.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, την Τετάρτη 22 Απριλίου, όπου προβλήθηκαν με επιτυχία οι σύγχρονες ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει η αεροπορική σύνδεση από την Αθήνα σε ολόκληρη τη χώρα.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση της SKY Express, μέσα από την οποία αναδείχθηκε ο ρόλος της εταιρείας στη διασύνδεση Κωνσταντινούπολης-Αθήνας με καθημερινές πτήσεις, καθιστώντας την ελληνική πρωτεύουσα εύκολα προσβάσιμη για το τουρκικό κοινό.

Παρουσιάστηκε το εκτεταμένο δίκτυο της εταιρείας εντός Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει 33 προορισμούς που εξυπηρετούνται μέσω Αθήνας και μέσω του οποίου ο επισκέπτης αποκτά τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα ταξίδι στην Αθήνα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξερεύνησης της χώρας, συνδυάζοντας διαφορετικούς προορισμούς και ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Από αριστερά, Α. Κολυβά, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής, Μ. Ραχμανίδου, ΥΠ.ΕΟ.Τ ΕΞ Τουρκίας, Κ. Κούτρας, γ. πρόξενος Ελλάδας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Στον χαιρετισμό του, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, υπογράμμισε τον ρόλο της πόλης ως διαχρονικού κόμβου πολιτισμών και σημείου συνάντησης, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των μετακινήσεων συμβάλλει ουσιαστικά στην προσέγγιση των δύο λαών μέσα από κοινές εμπειρίες.

Κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, στην εκδήλωση συμμετείχε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, Αθηνά Κολυβά, η οποία παρουσίασε το τουριστικό προφίλ της Αττικής ως έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο προορισμό.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, Μαρία Ραχμανίδου, ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων ως βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης, επισημαίνοντας ότι η βελτιωμένη προσβασιμότητα δημιουργεί νέες προοπτικές για ταξίδια και συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση του προορισμού με την αγορά. Παράλληλα, υπογράμμισε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Αττικής, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, αστική εμπειρία και αυθεντικές τοπικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς και σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς («hidden gems») της Αττικής, αναδεικνύοντας την ποικιλία εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η περιοχή σε κάθε επισκέπτη.

Από αριστερά, Ι. Φρένγκογλου, στέλεχος Διεθνών Β2Β Πωλήσεων Sky Express, Α. Κολυβά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής, Μ. Ραχμανίδου, προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, Κ. Κούτρας, γ. πρόξενος Ελλάδας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Θ. Γεωργάκης πρόξενος στο Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Κων/πολη, Γ. Μπαλιούσκας, B2B Sales & Distribution Director of Sky Express Greece

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση δύο αεροπορικών εισιτηρίων, ευγενική προσφορά της SKY express, ενισχύοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παρευρισκομένων.

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας, συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις προβολής σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως η τουρκική, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ανάδειξη αυθεντικών και βιώσιμων σύγχρονων ταξιδιωτικών εμπειριών.