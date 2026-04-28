Επένδυση της Εριέττας Κούρκουλου – Λάτση στη Sporos Meals

Με επίκεντρο τη φιλοσοφία της «καθαρής ετικέτας», η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα με βιολογικές πρώτες ύλες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλατιού ή συντηρητικών.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Sporos Meals με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, εισέρχεται η εταιρεία Kappa Perla συμφερόντων της Εριέττας Κούρκουλου – Λάτση, στηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής εταιρείας που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την παιδική διατροφή με καθαρές και θρεπτικές επιλογές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Sporos, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον ανερχόμενα ελληνικά brands στον χώρο των υγιεινών παιδικών σνακ. Με επίκεντρο τη φιλοσοφία της “καθαρής ετικέτας” (clean label), η εταιρεία δημιουργεί προϊόντα με βιολογικές πρώτες ύλες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλατιού ή συντηρητικών, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από την παιδική ηλικία.

Για την ίδια την Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, η επένδυση στη Sporos Meals συνδέεται άμεσα με τη σημασία που έχει η διατροφή στα πρώτα χρόνια της ζωής. Όπως αναφέρει: «Οι διατροφικές συνήθειες που χτίζονται στην παιδική ηλικία επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Γι’ αυτό και με συγκίνησε ιδιαίτερα η φιλοσοφία της Sporos. Δεν πρόκειται απλώς για μια εταιρεία τροφίμων, αλλά για μια προσπάθεια να δοθούν καλύτερες και πιο καθαρές επιλογές στα παιδιά και στις οικογένειες. Όταν γνώρισα την Έρη, είδα μια μαμά που ξεκίνησε από μια πολύ προσωπική ανάγκη – να προσφέρει στο παιδί της πιο ποιοτικές επιλογές διατροφής – και κατάφερε να τη μετατρέψει σε μια πρωτοποριακή επιχειρηματική ιδέα που απαντά σε μια πραγματική ανάγκη, με ξεκάθαρο όραμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα στηρίξουμε την εξέλιξη της Sporos και ανυπομονώ να δω αυτή την προσπάθεια να μεγαλώνει και να φτάνει σε ακόμη περισσότερες οικογένειες».

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξης για τη Sporos, όπως σημειώνει η συνιδρύτριά της, Έρη Χρηστογιάννη: «Η συμμετοχή της Εριέττας στη Sporos είναι για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μια επένδυση· είναι μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες γύρω από την οικογένεια, τα παιδιά και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Από την πρώτη μέρα ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα brand που οι γονείς μπορούν να εμπιστεύονται πραγματικά για τα παιδιά τους. Σήμερα, με τη στήριξη της Εριέττας, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο για τη Sporos. Θέλουμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε στην παιδική διατροφή, να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και να φέρνουμε καλύτερες επιλογές σε όλο και περισσότερες οικογένειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

Όπως αναφέρεται, η Sporos έχει ήδη αναπτύξει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει παιδικά σνακ και δημητριακά που συνδυάζουν φυσικά συστατικά όπως όσπρια, φρούτα και λαχανικά, με γεύσεις που αγαπούν τα παιδιά. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται ήδη σε εκατοντάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Η νέα επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, την επέκταση της γκάμας προϊόντων της και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή της για τη δημιουργία ενός πιο υγιεινού μέλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειες.