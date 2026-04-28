Ευρωβουλευτές-ΠΑΣΟΚ:-Η-ΕΕ-οφείλει-να-προστατεύσει-τη-δική-της-παραγωγή-ρυζιού-και-τους-αγρότες-της

Καταψήφισαν την τελική συμφωνία για την αναθεώρηση του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSP) οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατά τη σχετική διαδικασία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εξέφρασαν «την έντονη αντίθεσή τους σε ένα πλαίσιο που αφήνει ουσιαστικά απροστάτευτο τον ευρωπαϊκό τομέα παραγωγής ρυζιού».

Όπως σημειώνουν, «η συμφωνία που εγκρίθηκε δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών, απέναντι στις μαζικές εισαγωγές ρυζιού από τρίτες χώρες με μηδενικούς ή εξαιρετικά χαμηλούς δασμούς. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα καθεστώς άνισου ανταγωνισμού, το οποίο πιέζει ασφυκτικά τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα εκείνους του ευρωπαϊκού Νότου».

Ενεργοποίηση αυτόματου μηχανισμού διασφάλισης

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται εξάλλου, πως οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν «συγκεκριμένες τροπολογίες που ενίσχυαν την προστασία του ευρωπαϊκού τομέα ρυζιού. Οι τροπολογίες αυτές προέβλεπαν την ενεργοποίηση αυτόματου μηχανισμού διασφάλισης, ώστε όταν οι εισαγωγές ρυζιού από συγκεκριμένες χώρες υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα αναφοράς κατά 20%, να αναστέλλονται προσωρινά οι δασμολογικές προτιμήσεις και να επιβάλλονται ποσοστώσεις εισαγωγών για την επόμενη περίοδο. Στόχος των προτάσεων αυτών, ήταν να δημιουργηθεί ένα προληπτικό και σταθεροποιητικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή αγορά, που θα προστατεύει τη βιωσιμότητα του κλάδου χωρίς να αναιρεί τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του συστήματος εμπορικών προτιμήσεων.Οι προειδοποιήσεις αυτές αγνοήθηκαν στην τελική συμφωνία».

«Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη δική της παραγωγή»

Σε κοινή δήλωσή τους, οι ευρωβουλευτές τονίζουνε πως «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που μιλά για επισιτιστική ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή αφήνει εκτεθειμένους τους αγρότες της Ευρώπης. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, διαθέτει έναν δυναμικό αλλά ευάλωτο τομέα παραγωγής ρυζιού. Περισσότεροι από 4.000 Έλληνες παραγωγοί και χιλιάδες ακόμη Ευρωπαίοι καλλιεργητές, βλέπουν την ανταγωνιστικότητά τους να υπονομεύεται από εισαγωγές που συχνά πραγματοποιούνται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει τη δική της παραγωγή και τις αγροτικές κοινότητες που τη στηρίζουν».