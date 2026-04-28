Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+ – Τι σημαίνει η απόφασή τους για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον OPEC έπειτα από έξι δεκαετίες, καθώς σχεδιάζουν μια αλλαγή στρατηγικής με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Η έξοδος των ΗΑΕ την 1η Μαΐου θα τα βοηθήσει να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη ζήτηση, μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η χώρα θα αυξήσει σταδιακά την παραγωγή.

Πρόκειται για βαρύ πλήγμα στους Οργανισμούς εξαγωγής πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει διαταράξει την παγκόσμια οικονομία.

Τι σημαίνει η απόφαση

Η απόφαση των ΗΑΕ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό εντός του OPEC, πίσω μόνο από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ. Η αποχώρησή τους δεν είναι μια συγκυριακή κίνηση, αλλά το αποτέλεσμα συσσωρευμένων εντάσεων των τελευταίων ετών, κυρίως γύρω από τις ποσοστώσεις παραγωγής, που το Άμπου Ντάμπι θεωρούσε ότι δεν αντανακλούν τη διευρυμένη παραγωγική του ικανότητα.

Παράλληλα, η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ έχουν πλήξει άμεσα τη δυνατότητα των ΗΑΕ να εξάγουν πετρέλαιο, ενισχύοντας την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και εθνικά προσανατολισμένη ενεργειακή στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδέσμευση από τον μηχανισμό του OPEC επιτρέπει στη χώρα να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή και να ανταποκριθεί ταχύτερα στις μεταβολές της ζήτησης.

Την ίδια ώρα, η έξοδος αναδεικνύει και τη γεωπολιτική διάσταση της κρίσης στον Κόλπο, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σκηνικό ανταγωνισμού επιρροής και αποκλινουσών στρατηγικών μεταξύ των βασικών παικτών της περιοχής. Για τον OPEC, η απώλεια ενός τόσο σημαντικού μέλους ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά του να διαμορφώνει ενιαία γραμμή, σε μια περίοδο που η αγορά ενέργειας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή αβεβαιότητα.

Η θέση των ΗΑΕ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχαίλ Μοχάμεντ αλ-Μαζρουέι, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσεκτική εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών.

Ερωτηθείς εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαβουλεύτηκαν με τη Σαουδική Αραβία, είπε ότι τα ΗΑΕ δεν έθεσαν το ζήτημα σε καμία άλλη χώρα. «Πρόκειται για πολιτική απόφαση, έχει ληφθεί έπειτα από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες μέλη του ΟΠΕΚ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αναφορικά με τη μεταφορά των προϊόντων που εξάγουν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε ότι η κίνηση δεν θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Οι βολές Τραμπ κατά ΟΠΕΚ

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αντιπροσωπεύει μια νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου, σχολιάζει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, εκείνα «το εκμεταλλεύονται επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Τα ΗΑΕ άσκησαν τις προηγούμενες ημέρες κριτική σε άλλα αραβικά κράτη, καταλογίζοντάς τους ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από τις πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.