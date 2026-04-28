Η-αποστρατιωτικοποίηση-της-Χαμάς-θα-καθορίσει-την-εφαρμογή-του-σχεδίου-Τραμπ-για-τη-Γάζα,-είπε-ο-Ρούμπιο

Για «ενθαρρυντικά σημάδια» πως η Χαμάς ενδέχεται να προχωρήσει στην αποστρατιωτικοποίησή της, έκανε λόγο τη Δευτέρα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η επιτυχία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας εξαρτάται από αυτή την εξέλιξη.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, επισημαίνοντας ότι σημειώθηκε πρόοδος το σαββατοκύριακο. «Όλο το εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η Χαμάς αποστρατιωτικοποιηθεί. Μέχρι να συμβεί αυτό, όλα παραμένουν αβέβαια», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν η Ουάσιγκτον θα στήριζε επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ σε περίπτωση άρνησης της Χαμάς να καταθέσει τα όπλα, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, εκφράζοντας την ελπίδα να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο. «Ο στόχος είναι μια παλαιστινιακή δύναμη ασφαλείας, με διεθνή υποστήριξη, να αναλάβει την ασφάλεια της Γάζας», σημείωσε.

Από την πλευρά της Χαμάς, ο εκπρόσωπος Χάζεμ Κάσεμ δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι η επιμονή στον αφοπλισμό της οργάνωσης, παρακάμπτοντας τις δεσμεύσεις της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας, αντιβαίνει στο σχέδιο Τραμπ και «περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από συνάντηση στο Κάιρο, με τη συμμετοχή του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ-Χάγια, Αιγύπτιων αξιωματούχων, του ειδικού απεσταλμένου Νικολάι Μλαντένοφ και του ανώτερου συμβούλου των ΗΠΑ Άριε Λάιτστοουν.

Η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, προβλέπει κατάπαυση πυρός, μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, απελευθέρωση ομήρων και είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι τήρησε τις δεσμεύσεις της, ενώ κατηγορεί το Ισραήλ ότι δεν συμμορφώθηκε με τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις του και συνέχισε τις επιθέσεις.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ευρύτερη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ανοικοδόμηση της περιοχής και έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού των ένοπλων οργανώσεων.

Ο Κάσεμ χαρακτήρισε τις ισραηλινές απειλές για επανέναρξη των συγκρούσεων «εργαλείο πίεσης», τονίζοντας ότι ο πόλεμος ουσιαστικά δεν έχει σταματήσει, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις, η κατοχή περιοχών της Γάζας και οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ επανέφερε την πρόταση για πλήρη επανακατάληψη της Γάζας και δημιουργία ισραηλινών οικισμών, σύμφωνα με το Channel 14.