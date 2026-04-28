Η ΔΕΗ και η Ελλάδα: Aπό την προθεσμία λήξης στην επενδυτική βαθμίδα

Υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν ως οικονομικές οντότητες και υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν ως καθρέφτες μιας χώρας. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανήκει αναμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Η εξαετής της διαδρομή — από την επιστολή με την οποία ο ορκωτός ελεγκτής Ernst & Young έθετε ως ορόσημο βιωσιμότητας τη 30ή Σεπτεμβρίου 2019, μέχρι τη σημερινή κεφαλαιοποίηση των περίπου 7,5 δισ. ευρώ — αποτυπώνει με σπάνια ακρίβεια τη γενικότερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από τη λίστα των ασθενών στον κατάλογο των ανεπτυγμένων αγορών.

Η σύμπτωση δεν είναι τυχαία. Όπως διδάσκει η εμπειρία, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μιας χώρας λειτουργούν ως ευαίσθητοι δείκτες της θεσμικής της ωριμότητας: της ικανότητάς της δηλαδή να διαχωρίζει το δημόσιο συμφέρον από τα ιδιωτικά παρακλάδια του.

Άνοιξη του 2019: η ημερομηνία λήξης

Λίγους μήνες πριν την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την εξουσία, ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας κατέγραφε με τη λακωνικότητα που επιβάλλουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όσα η πολιτική ηγεσία αρνούνταν να αναγνωρίσει δημόσια: αν δεν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας θα κατέρρεε. Μαζί της, σύμφωνα με τις παράπλευρες εκτιμήσεις της εποχής, θα παρέσυρε και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ο μηχανισμός της προβλεπόμενης κατάρρευσης ήταν αρκετά απλός για να γίνει κατανοητός σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα τραπεζικά χρέη της ΔΕΗ, ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ, θα κηρύσσονταν αυτομάτως απαιτητά. Οι ελληνικές τράπεζες — οι οποίες, χάρη σε μια ιδιαίτερα δαιμόνια στρατηγική της προηγούμενης διοίκησης, είχαν φροντίσει να αποπληρώσουν τους ξένους δανειστές της ΔΕΗ με νέα ελληνικά δάνεια, μετατρέποντας ένα διεθνές πρόβλημα σε καθαρά εγχώριο εφιάλτη — θα χρειάζονταν τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση. Παράλληλα, οι περίπου 2,5 δισ. ευρώ που η ΔΕΗ όφειλε σε εκατοντάδες εγχώριους προμηθευτές θα είχαν τη γνωστή κατάληξη που έχουν τα ανείσπρακτα τιμολόγια προς πτωχευμένους.

Οι μηχανισμοί μιας προγραμματισμένης φθοράς

Πώς φτάνει μια εταιρεία με δεδομένη χρηματοοικονομική παρουσία και πελατειακή κυριαρχία στο σημείο να αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας της; Η απάντηση δεν εντοπίζεται σε ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά σε μια συστηματική τεχνική απαξίωσης που εφαρμόστηκε με αξιοθαύμαστη μεθοδικότητα.

Πρώτος και κυρίαρχος μηχανισμός υπήρξαν οι περιβόητες δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Με αυτές, η ΔΕΗ υποχρεώθηκε διά νόμου να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της, εγγράφοντας ζημιές που υπερέβησαν τα 600 εκατ. ευρώ. Δεν επρόκειτο για επιχειρηματική απόφαση που εξετράπη από κάποια δυσμενή συγκυρία· επρόκειτο για νομοθετική παρέμβαση που μετέτρεψε την κρατική επιχείρηση σε μηχανισμό σιωπηρής επιδότησης των ιδιωτών ανταγωνιστών της. Η βάφτιση αυτής της πρακτικής ως «απελευθέρωσης της αγοράς» παραμένει μία από τις πιο φιλόδοξες σημασιολογικές καταχρήσεις της εποχής.

Δεύτερος μηχανισμός υπήρξε η εμμονή στον λιγνίτη. Σε μια ευρωπαϊκή αγορά όπου το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ ανέβαινε με προβλέψιμη σταθερότητα, η συντήρηση της λιγνιτικής παραγωγής επέφερε ζημιές άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μηδενική επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που τότε αιτιολογούνταν με ποικίλα ιδεολογικά επιχειρήματα, σήμερα διαβάζεται ως ένα αναλυτικό εγχειρίδιο για τις λάθος αποφάσεις σε ενεργειακούς οργανισμούς.

Τρίτος μηχανισμός — και ίσως ο πλέον πολιτικά ευρηματικός — υπήρξε η μετονομασία των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε «κοινωνική πολιτική». Με τη βοήθεια αυτής της σημασιολογικής μετατόπισης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτινάχθηκαν στα 3 δισ. ευρώ. Όσο για το ποιος πλήρωνε στην πραγματικότητα τη συγκεκριμένη «κοινωνική πολιτική», η απάντηση είναι όσο πεζή τόσο και αμήχανη: όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι συνεπείς καταναλωτές που εξακολουθούσαν να εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους και, μέσω της κρατικής επιχορήγησης, ο φορολογούμενος.

Το αποτέλεσμα της σύζευξης των τριών αυτών παραγόντων ήταν, στο τέλος της ημέρας, αναμενόμενο: μια εταιρεία που διοικούνταν με τα πρότυπα της παλαιοκαθεστωτικής ΔΕΚΟ, σε μια ευρωπαϊκή αγορά που λειτουργούσε με τους κανόνες του 2019.

Η αποτίμηση: από τα 150 εκατ. στα 2,5 δισ.

Η οικονομική ιστορία της ΔΕΗ διηγείται από μόνη της. Το 2019 η εταιρεία είχε αποτίμηση περί τα 300 εκατ. ευρώ. Το 51% του Δημοσίου, δηλαδή το ποσοστό που υποτίθεται ότι εξασφάλιζε τον στρατηγικό έλεγχο για λογαριασμό των φορολογουμένων, αντιστοιχούσε σε αποτίμηση 150 εκατ. ευρώ. Δεν επρόκειτο, με άλλα λόγια, για ελέγχουσα συμμετοχή σε εθνική επιχείρηση· επρόκειτο για πλειοψηφία αξίας ενός καλου ξενοδοχείου της Αττικής.

Σήμερα, η ΔΕΗ αποτιμάται περί τα 7,5 δισ. ευρώ. Το 34% του Δημοσίου αξίζει περίπου 2,5 δισ. ευρώ — δηλαδή σχεδόν 17 φορές πάνω από το 51% του 2019. Επιπλέον, μόνο τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο έχει εισπράξει μερίσματα που υπερβαίνουν τα 152 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από τη συνολική αξία της συμμετοχής του στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας.

Όσοι θρήνησαν δημοσίως για τη μείωση του ποσοστού από το 51% στο 34% θα ωφεληθούν, ενδεχομένως, από μια στοιχειώδη άσκηση πολλαπλασιασμού.

Η στρατηγική απόφαση του 2021

Ο πραγματικός σταθμός στη μεταμόρφωση της εταιρείας ήταν η απόφαση του 2021 να μη συμμετάσχει το Δημόσιο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διατηρώντας μόνο μειοψηφία καταστατικού χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή — που στην εγχώρια πολιτική συζήτηση παρουσιάστηκε ως ξεπούλημα, με την προβλέψιμη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει στην Ελλάδα κάθε σοβαρή οικονομική απόφαση — επέτρεψε στη ΔΕΗ να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς να απολέσει τον ελεγκτικό μηχανισμό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στους ισολογισμούς μέσα σε λίγα έτη. Η εταιρεία πέρασε από τις ζημιές στα κέρδη, από την απουσία επενδύσεων σε πρωταγωνιστικές θέσεις στις ΑΠΕ, και από την παθητική στάση απέναντι στους ανταγωνιστές της σε ενεργό επεκτατική στρατηγική στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το Δημόσιο επιλέγει να συμμετάσχει για να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο 33,4%. Η μετάβαση από την «αποχή για να μειωθεί ο κρατισμός» του 2021 στη «συμμετοχή για να διατηρηθει το περιουσιακό στοιχε’ιο» του 2026 είναι, ίσως, η πιο εύγλωττη απόδειξη του πόσο διαφορετική είναι σήμερα η ΔΕΗ ως επενδυτική πρόταση.

Η ΔΕΗ ως ενεργειακός ρυθμιστής

Η μετασχηματισμένη ΔΕΗ δεν είναι απλώς μια υγιής επιχείρηση· είναι ενεργός παράγοντας ρύθμισης τιμών στην ελληνική αγορά. Σε μια περίοδο διπλής γεωπολιτικής έντασης — πόλεμος στην Ουκρανία και κρίση στη Μέση Ανατολή με αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στις ροές του Ορμούζ — η εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού καταγράφει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα.

Οι αριθμοί τεκμηριώνουν την εικόνα. Το 2019 οι ελληνικές χονδρικές τιμές ήταν 20% ακριβότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το 2025 διαμορφώθηκαν 6,5% χαμηλότερα. Η αλλαγή δεν προήλθε από κάποια θαυματουργή εξωτερική παρέμβαση· προήλθε από τη συστηματική ένταξη ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής και την απομάκρυνση από τον λιγνίτη — δηλαδή, από την ακριβώς αντίθετη πολιτική σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας.

Στη λιανική, η Ελλάδα ήταν το 2018 περίπου 16% φθηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το 2025 η διαφορά διευρύνθηκε στο 22%. Από τον Ιανουάριο του 2024 και έπειτα, η χώρα συγκαταλέγεται όλο και συχνότερα μεταξύ των φθηνότερων αγορών της Ευρώπης — εξέλιξη που πριν από λίγα χρόνια θα είχε εκληφθεί ως… τυπογραφικό λάθος.

Παράλληλα, η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της εξάγει συστηματικά ηλεκτρική ενέργεια αντί να εισάγει. Η μεταβολή αυτή — που για όσους θυμούνται τις αναγκαστικές εισαγωγές της δεκαετίας του 2010 ηχεί ως οικονομική φαντασία — αποτυπώνει το νέο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας.

Η ίδια η ΔΕΗ έχει επιστρέψει στους πελάτες της κατά την περίοδο της κρίσης εκπτώσεις άνω των 3,5 δισ. ευρώ — ποσό που θα ήταν αδιανόητο για την προηγούμενη εκδοχή της εταιρείας, η οποία αγωνιζόταν για την επιβίωση της επόμενης μέρας.

Η εξωστρέφεια ως γεωπολιτικό εργαλείο

Στη γεωπολιτική διάσταση, η αντιπαραβολή είναι ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακή. Η μοναδική «διεθνής» παρουσία της προ-2019 ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή ήταν η εξαγορά μιας ουσιαστικά ανύπαρκτης εταιρείας στα Σκόπια — εγχείρημα που έμεινε στη μνήμη ως μελέτη περίπτωσης για το πώς ακριβώς δεν γίνεται διεθνοποίηση. Σήμερα, η ΔΕΗ διαθέτει σημαντικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ και ενεργειακών δικτύων στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και ευρύτερα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλώς εμπορικός θρίαμβος· έχει σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η ελληνική επιχείρηση γίνεται περιφερειακός παίκτης σε μια αγορά που ανασχηματίζεται μετά τη διακοπή των ροών ρωσικού φυσικού αερίου, ενισχύοντας την κρατική διπλωματία της Αθήνας με ενεργειακό βάθος. Η επιχειρηματική εξωστρέφεια, σε αυτό το πλαίσιο, μετατρέπεται σε εργαλείο ήπιας ισχύος.

Επιπλέον, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα προσφέρει στην εταιρεία πρόσθετα κεφάλαια αναπτυξιακής χρήσης λειτουργεί και ως ασπίδα έναντι ενδεχόμενων εχθρικών εξαγορών. Δηλαδή, η ίδια κίνηση που χρηματοδοτεί την επέκταση εγγυάται και τη μονιμότητα της εθνικής βάσης ελέγχου.

Η ευρύτερη αναλογία: η πορεία της χώρας

Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ θα ήταν ασήμαντη υπόθεση εταιρικής εξυγίανσης αν δεν αντιστοιχούσε σε μια σαφέστερη μακροοικονομική τροχιά της ίδιας της Ελλάδας. Η αντιστοιχία είναι σχεδόν χρονοδιαγραμματική.

Το 2019 η Ελλάδα μόλις είχε εξέλθει επισήμως από τα μνημόνια, με αξιολόγηση κάτω της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους διεθνείς οίκους και κόστος δανεισμού που παρέμενε δυσβάστακτο. Η ελληνική οικονομία, όπως και η ΔΕΗ, είχε δικιά της προθεσμία λήξης στις σκέψεις των αγορών. Το 2025-2026 η ίδια χώρα έχει επιστρέψει σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίζεται από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά — αλλαγή που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει πολλαπλάσια παθητικά κεφάλαια — ενώ το spread του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται σε επίπεδα κοντινότερα στα γαλλικά παρά στα προ μνημονίου.

Η αναλογία δεν είναι μόνο συγχρονική· είναι αιτιώδης. Διότι μια χώρα της οποίας η μεγαλύτερη επιχείρηση κινδυνεύει με χρεοκοπία δεν μπορεί να διεκδικεί επενδυτική βαθμίδα. Και αντίστροφα, μια χώρα που έχει κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα παρέχει στις επιχειρήσεις της κόστος κεφαλαίου ικανό να χρηματοδοτήσει την περιφερειακή τους επέκταση. Η μετάβαση από την «κίτρινη κάρτα» Ernst & Young στην επενδυτική αναβάθμιση των ομολόγων της ΔΕΗ δεν είναι, με άλλα λόγια, παράλληλο φαινόμενο της μετάβασης από την προ-επενδυτική Ελλάδα στην MSCI Developed. Είναι το ίδιο φαινόμενο, παρατηρούμενο από διαφορετικά σημεία.

Η εποχή που η ΔΕΗ αγόραζε χρεοκοπημένες εταιρείες στα Σκόπια ως υποκατάστατο διεθνούς στρατηγικής έχει παρέλθει. Η σημερινή ΔΕΗ εξαγοράζει αντί να λεηλατείται, εξάγει αντί να εισάγει, αναβαθμίζεται αντί να υποβαθμίζεται. Η σημερινή Ελλάδα προσελκύει κεφάλαια αντί να τα κατατρώει, αναβαθμίζεται αντί να επαιτεί, διαπραγματεύεται αντί να ικετεύει.

Όσοι έχουν διαβάσει τις δύο ιστορίες από κοντά γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για συμπτώσεις. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας δομικής στροφής στον τρόπο διοίκησης — εταιρικής και κρατικής — που προτίμησε τη χρηματοοικονομική σύνεση από τη γλωσσική επινοητικότητα και τη μέτρηση από την παροχολογία. Σε μια εποχή που, όπως αποδεικνύεται, αυτή είναι η μόνη συνταγή που λειτουργεί.