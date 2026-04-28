Η-Παγκόσμια-Τράπεζα-«βλέπει»-άνοδο-τιμών-ενέργειας-24%-το-2026

Οι τιμές ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% το 2026 -η μεγαλύτερη άνοδος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022- εφόσον οι διαταραχές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σταματήσουν έως τον Μάιο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι τιμές των εμπορευμάτων ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή αν οι διαταραχές στην προσφορά διαρκέσουν περισσότερο, προειδοποίησε η τράπεζα στην έκθεσή της Commodity Markets Outlook.

Το βασικό σενάριο της τράπεζας υποθέτει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα επιστρέψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα έως τον Οκτώβριο, αλλά επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι κλίνουν έντονα προς το σενάριο των υψηλότερων τιμών.

Το ίδιο σενάριο προβλέπει επίσης αύξηση 16% στις συνολικές τιμές των εμπορευμάτων το επόμενο έτος, λόγω της ανόδου στην ενέργεια, τα λιπάσματα και τα μέταλλα που βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια οικονομία σε διαδοχικά κύματα: πρώτα μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, έπειτα μέσω υψηλότερων τιμών τροφίμων και τελικά μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, που θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων και θα καταστήσει το χρέος ακόμη πιο ακριβό», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Indermit Gill. Το σοκ αυτό θα πλήξει περισσότερο τους φτωχότερους, επιδεινώνοντας την κατάσταση των υπερχρεωμένων αναπτυσσόμενων χωρών.

Τι περιμένει για το brent

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περαιτέρω την Τρίτη, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχιζόταν και τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, περιορίζοντας την παγκόσμια πρόσβαση σε ενέργεια, λιπάσματα και άλλα εμπορεύματα από τη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στα Στενά -από τα οποία προηγουμένως περνούσε το 35% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου- έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο σοκ στην προσφορά πετρελαίου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι τιμές του Brent ήταν πάνω από 50% υψηλότερες στα μέσα Απριλίου σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Η τράπεζα προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, από 69 δολάρια το 2025. Το Brent θα μπορούσε να φτάσει κατά μέσο όρο ακόμη και τα 115 δολάρια, εάν οι ζημιές από τον πόλεμο επιδεινωθούν και οι εξαγωγές ανακάμψουν αργά, ανέφερε η τράπεζα.