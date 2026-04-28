Η-σύγκρουση-για-τις-υποκλοπές-καθυστερεί-τη-φυγή-προς-τα-εμπρός

Της -

Η υπόθεση των υποκλοπών επανέκαμψε χθες και πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Ενα ακόμη μέτωπο που καθυστερεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να θέσει στον δημόσιο διάλογο μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, ώστε να επιτύχει την επιζητούμενη φυγή προς τα εμπρός.

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε αρχικά, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σε γραμμή «ουδέν σχόλιο» για τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ενώ πρόσθεσε ότι αυτό που λέει η Δικαιοσύνη «οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος ως μια ένδειξη ελάχιστου, αυτονόητου σεβασμού στην ανεξαρτησία των εξουσιών, να το σεβαστεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε σε πολύ πιο υψηλούς τόνους το απόγευμα, λίγο μετά από την ανακοίνωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι το κόμμα θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, και κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επίθεση στη Δικαιοσύνη. «Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», τόνισε.

Η χθεσινή αντιπαράθεση δίνει τον τόνο όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, καθώς, με βάση την προαναγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το θέμα των υποκλοπών θα επανέλθει στη Βουλή και θα συνεχίσει να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση το προσεχές διάστημα.

Ομως, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου γίνονται κινήσεις για να ανακτηθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτό προϋποθέτει καταρχάς ότι θα ησυχάσει το εσωκομματικό μέτωπο και θα σταματήσουν να ανακύπτουν ζητήματα από δηλώσεις και τοποθετήσεις βουλευτών. Η μετάθεση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την επόμενη εβδομάδα έγινε ακριβώς με επιδίωξη να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αναδειχθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που θα αναπροσανατολίσουν τη συζήτηση σε πιο ευνοϊκά για την κυβέρνηση πεδία.

Ένα από αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, την οποία, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, το κυβερνών κόμμα σκοπεύει να ανοίξει καταθέτοντας τις προτάσεις του μέσα στον Μάιο. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί μέσα από αυτή τη συζήτηση να προβάλει το κυβερνών κόμμα ένα προφίλ μεταρρυθμιστικό, που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής και, ταυτόχρονα, να καταδείξει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ παραμένουν εγκλωβισμένα σε μια ρητορική αναχρονιστική, που υπαγορεύεται πρωτίστως από στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά και από απουσία ουσιαστικών πολιτικών προτάσεων.

Το έτερο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση επενδύει, είναι αυτό της οικονομίας. Εκεί, επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην οποία έκανε αναφορά χθες ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει στους πολίτες τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, όπως έγινε πρόσφατα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2025.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.