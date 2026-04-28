Καθαρά-κέρδη-3,2-δισ.-δολαρίων-για-bp-στο-α’-τρίμηνο-λόγω-ενεργειακής-κρίσης

Τo ράλι τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τροφοδότησε τα κέρδη α’ τριμήνου της BP, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο πετρελαϊκός γίγαντας ανακοίνωσε κέρδη που σχετίζονται με το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), που χρησιμοποιείται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη, ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγος για 2,63 δισ. δολάρια.

Ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν «εξαιρετικές» επιδόσεις στο εμπόριο πετρελαίου και ισχυρότερη απόδοση ενώ τα καθαρά κέρδη της BP ανήλθαν σε 1,38 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι και 1,54 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025.

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου βιώνουν σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών τους, με το κόστος των ορυκτών καυσίμων να αυξάνεται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι διαρκείς και σοβαρές διαταραχές μέσω των στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει στη «μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία» όπως αναφέρει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η μετοχή της BP έχει ανακάμψει τους τελευταίους 12 μήνες, μετά από χρόνια σχετικής υποαπόδοσης που κορυφώθηκαν μετά από έντονες εικασίες εξαγοράς της από τη Shell, ενώ ο εισηγμένος τίτλος της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου καταγράφει άνοδο φέτος μετρώντας άλμα άνω του 32% το 2026.