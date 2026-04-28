Μασκ-vs-Όλτμαν:-Η-έχθρα-και-η-δίκη-που-θα-κρίνει-το-μέλλον-της-ΑΙ-(και-της-ανθρωπότητας;)

Σε σύγκρουση γιγάντων εξελίσσεται η δικαστική μάχη ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Σαμ Όλτμαν, με φόντο την OpenAI και διακύβευμα όχι μόνο δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και την κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Με τις εναρκτήριες αγορεύσεις να ξεκινούν σήμερα στην Καλιφόρνια, η υπόθεση παίρνει πλέον θεσμική διάσταση, έπειτα από χρόνια δημόσιας αντιπαράθεσης.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες αφηγήσεις για το τι πραγματικά συνέβη στα πρώτα χρόνια της OpenAI.

Η πλευρά του Μασκ υποστηρίζει ότι χωρίς τη δική του συμβολή —οικονομική και στρατηγική— η εταιρεία δεν θα υπήρχε καν. Όπως τόνισε ο βασικός του δικηγόρος, ο Μασκ επένδυσε εκατομμύρια δολάρια πιστεύοντας ότι στηρίζει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα υπηρετεί την ανθρωπότητα.

Οι κατηγορίες: Από μη κερδοσκοπική αποστολή σε μπίζνες

Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI και τον Όλτμαν ότι τον παραπλάνησαν, μετατρέποντας τελικά την εταιρεία σε έναν κερδοσκοπικό κολοσσό.

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι ο Μασκ γνώριζε και στήριζε το σχέδιο για εμπορική ανάπτυξη. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, ο ίδιος είχε ζητήσει να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο — κάτι που απορρίφθηκε, οδηγώντας τελικά στη ρήξη.

Η σύγκρουση αυτή δεν είναι απλώς προσωπική. Η εταιρεία κατηγορεί τον Μασκ ότι μέσω της αγωγής επιχειρεί να επιβραδύνει έναν βασικό ανταγωνιστή στον αγώνα για την κυριαρχία στην ΑΙ.

Τι ζητά ο Μασκ

Οι απαιτήσεις του είναι σαρωτικές:

Απομάκρυνση του Όλτμαν και της ηγεσίας

Αποζημιώσεις άνω των 180 δισ. δολαρίων

Ανατροπή της εταιρικής δομής της OpenAI

Παρά ταύτα, νομικοί εκτιμούν ότι ο Μασκ μπαίνει στη μάχη ως «αουτσάιντερ».

Δύο εκδοχές για την ίδια ιστορία

Στο δικαστήριο ξεδιπλώνονται δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες:

Η πλευρά Μασκ τον παρουσιάζει ως οραματιστή που προειδοποιούσε για τους κινδύνους της ΑΙ ήδη από το 2015, ακόμη και σε συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Αντίθετα, η πλευρά Όλτμαν υποστηρίζει ότι οι ιδρυτές της εταιρείας ήταν εκείνοι που «έχτισαν» την OpenAI με προσωπική εργασία, ενώ ο Μασκ είχε περιορισμένη εμπλοκή.

Η επιλογή των ενόρκων ανέδειξε ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: την ισχυρή εικόνα που έχει ο Μασκ στην κοινή γνώμη, κυρίως λόγω των πολιτικών του παρεμβάσεων.

Παρά τις επιφυλάξεις, οι ένορκοι δεσμεύθηκαν να κρίνουν την υπόθεση με βάση τα γεγονότα.

Τι κρίνεται πραγματικά

Πίσω από τις προσωπικές αιχμές και τις εκατέρωθεν κατηγορίες, η δίκη αυτή αγγίζει ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα: Ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη — και με ποιους όρους.

Σε έναν κόσμο όπου η ΑΙ εξελίσσεται με εκρηκτική ταχύτητα, η έκβαση της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων σε μια αγορά δισεκατομμυρίων.

Ίσως τελικά να μην είναι απλώς μια δικαστική διαμάχη. Αλλά μια μάχη για το ποιος θα καθορίσει το μέλλον.