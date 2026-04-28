Με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική στο 2026 η Holcim – Οργανική αύξηση 8,3% για recurring EBIT

Ισχυρή οργανική ανάπτυξη στις καθαρές πωλήσεις, αξιοποιώντας τις ηγετικές της θέσεις σε ιδιαίτερα ελκυστικές αγορές κατέγραψε η Holcim, Mητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Η Holcim ξεκινά το 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική:

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά 3,9% και ανήλθαν σε 3.520 εκατ. CHF

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (recurring EBIT) αυξήθηκαν οργανικά κατά 8,3% και διαμορφώθηκαν σε 431 εκατ. CHF

Συνεχίζεται η δυναμική στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) με πέντε στρατηγικές κινήσεις να ολοκληρώνονται στο Α’ τρίμηνο

Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cementos Pacasmayo και υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς στην Κολομβία για επιτάχυνση της ανάπτυξης στην ελκυστική αγορά της Λατινικής Αμερικής

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Holcim για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στο ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς. Η Holcim κατέγραψε ισχυρή οργανική ανάπτυξη στις καθαρές πωλήσεις, αξιοποιώντας τις ηγετικές της θέσεις σε ιδιαίτερα ελκυστικές αγορές. Η σημαντική οργανική αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (recurring EBIT) προήλθε από την αυστηρή διαχείριση κόστους, την επιχειρησιακή αριστεία και την αυξημένη ζήτηση για τα premium brands και τις βιώσιμες λύσεις μας. Αυτό οδήγησε τα προϊόντα ECOPact και ECOPlanet να φτάσουν σε νέα υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις πωλήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών τους».

«Ενισχύοντας την κυκλική μας τεχνολογία ECOCycle, αυξήσαμε τον όγκο ανακυκλωμένων υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων κατά 24%. Η πειθαρχημένη στρατηγική μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίστηκε με πέντε συμφωνίες που δημιουργούν αξία σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Τον Μάρτιο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo στο Περού και υπογράψαμε συμφωνία για την εξαγορά δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παρουσία μας στη δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής. Με το ανθεκτικό και αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026» πρόσθεσε.