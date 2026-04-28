Ο νέος χάρτης του πετρελαίου έχει υπογραφή Τραμπ — και πρώτη απώλεια τον OPEC

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και τον OPEC+ ύστερα από εξήντα χρόνια συμμετοχής συντελείται εν μέσω πολέμου στο Ιράν, κλειστού Στενού του Ορμούζ και τιμής αργού πάνω από τα 110 δολάρια. Πίσω από τον τίτλο κρύβεται μια ευρύτερη αναδιάταξη: το παγκόσμιο πετρέλαιο μένει για πρώτη φορά, εδώ και μισό αιώνα, χωρίς αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο.

Η ώρα που το Άμπου Ντάμπι έλυσε τον όρκο των έξι δεκαετιών

Στις 28 Απριλίου 2026, το πρακτορείο WAM επιβεβαίωσε αυτό που η αγορά υποψιαζόταν εδώ και μήνες: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) και τη διευρυμένη συμμαχία OPEC+, με ισχύ από την 1η Μαΐου. Το Άμπου Ντάμπι κλείνει έτσι έναν κύκλο που είχε ανοίξει το 1967, όταν εντάχθηκε ως ένα ανοχύρωτο πριγκιπάτο, χρόνια πριν καν ιδρυθεί η σημερινή ομοσπονδία των Εμιράτων το 1971.

Σε ένα οργανισμό που έχει επιβιώσει τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ της δεκαετίας του ’80, την κατάρρευση της Βενεζουέλας, την κρίση του Κουβέιτ το 1990, τον πόλεμο τιμών Σαουδικής Αραβίας–Ρωσίας του 2020 και την πανδημία, η έξοδος ενός ιδρυτικού μέλους είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Το Ινστιτούτο Baker το είχε διατυπώσει ήδη από το 2023: μια αποχώρηση των Εμιράτων θα ήταν «η πιο εμβληματική εξοδος στην ιστορία του OPEC, σε σημείο που θα επισκίαζε ακόμα και την έξοδο του Κατάρ το 2019». Η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε με τη χειρότερη δυνατή χρονική στιγμή.

Γιατί η ανακοίνωση δεν φτάνει σε μια κανονική αγορά. Φτάνει στην ένατη εβδομάδα του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, σε ένα Στενό του Ορμούζ που παραμένει ουσιαστικά κλειστό, και με το αργό να διαπραγματεύεται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η Energy Information Administration (EIA) εκτιμά ότι οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου διατηρούν συλλογικά εκτός παραγωγής περίπου 9,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μόνο τον Απρίλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποχώρηση των Εμιράτων είναι ταυτόχρονα στρατηγική απελευθέρωση και πολιτική δήλωση — αλλά όχι, βραχυπρόθεσμα, πραγματική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Τα πέντε εκατομμύρια βαρέλια που δεν χωρούσαν σε ένα quota

Η αληθινή αιτία της εξόδου διαβάζεται καλύτερα σε αριθμούς παρά σε ανακοινωθέντα. Τα τελευταία χρόνια, το πραγματικό κόστος της παραμονής των Εμιράτων στον OPEC έχει γίνει ποσοτικά μετρήσιμο. Με βάση τις προ-πολέμου ποσοστώσεις, το Άμπου Ντάμπι παρήγαγε περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η εγκατεστημένη του δυναμικότητα είχε ήδη ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια. Η ADNOC, η κρατική εταιρεία πετρελαίου, εκτελεί από το 2023 ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2027. Σε χρόνους ειρήνης, αυτή η ασυμμετρία ισοδυναμούσε με χαμένα έσοδα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα.

Το Ινστιτούτο Baker είχε υπολογίσει ότι, εφόσον ολοκληρωνόταν η επέκταση και τα Εμιράτα παρήγαγαν στη μέγιστη δυναμικότητα, η έξοδος από τον OPEC θα τους απέφερε επιπλέον 50 έως 70 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως — ποσό αντίστοιχο με το 20% του ΑΕΠ του Άμπου Ντάμπι του 2022. Σήμερα, με τις τιμές πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, αυτές οι εκτιμήσεις είναι συντηρητικές. Η αριθμητική του ζητήματος έγινε πιεστική όταν η ποσόστωση έπαψε να αντιπροσωπεύει την παραγωγική πραγματικότητα της χώρας.

Η σύγκριση με τη Σαουδική Αραβία αποκαλύπτει επίσης γιατί τα Εμιράτα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών από οποιονδήποτε άλλον στον OPEC. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι σχεδόν διπλάσιο του σαουδαραβικού. Τα έσοδα από το πετρέλαιο ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα μισά. Το οριακό σημείο εξισορρόπησης του προϋπολογισμού (fiscal break-even) είναι αισθητά χαμηλότερο. Και το κρατικό fund ADIA διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια που το κατατάσσουν συστηματικά στα τρία μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία του πλανήτη. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει ένα μέλος του OPEC που μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο τιμών, αυτό είναι το Άμπου Ντάμπι.

Από τη Ριάντ στη Μόσχα: ο OPEC+ που ξέραμε δεν υπάρχει πια

Η ένταση Άμπου Ντάμπι–Ριάντ δεν προέκυψε ξαφνικά. Είναι το προϊόν μιας δεκαετίας τριβών που εντάθηκε σταθερά μετά τη διεύρυνση του 2016, όταν η Ρωσία εντάχθηκε de facto στην ηγεσία μέσω του OPEC+. Από εκείνη τη στιγμή, ο οργανισμός μετατοπίστηκε από έναν μηχανισμό σταθερότητας τιμών σε μια συμμαχία μεγιστοποίησης εσόδων, με σαφέστερα φιλορωσικό προσανατολισμό και μια αυξανόμενα εχθρική στάση απέναντι στις προτιμήσεις της Ουάσιγκτον.

Το πρώτο μεγάλο ρήγμα ήταν το 2021, όταν τα Εμιράτα εγκατέλειψαν τις διαπραγματεύσεις του OPEC+ απαιτώντας υψηλότερη ποσόστωση και προκαλώντας προσωρινή διάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Το δεύτερο ήρθε τον Οκτώβριο του 2022, όταν η συμμαχία Σαουδικής Αραβίας–Ρωσίας επέβαλε μείωση παραγωγής 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως — απόφαση που η κυβέρνηση Μπάιντεν χαρακτήρισε εχθρική πράξη και οδήγησε σε δημόσια ρήξη. Πηγές των Εμιράτων ανέφεραν ανωνύμως στον Τύπο ότι ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας Σεΐχης Tahnoun bin Zayed είχε ταξιδέψει στη Ριάντ σε μάταιη προσπάθεια να αποτρέψει την απόφαση. Το διπλωματικό τίμημα της επίσημης ευθυγράμμισης με τη Σαουδική γραμμή είχε αρχίσει να γίνεται πολύ ακριβό για το Άμπου Ντάμπι.

Η τελευταία σταγόνα ήρθε από την Υεμένη. Στις αρχές του 2026, σαουδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάσχεση μιας φερόμενης ως «εμιρατικής» αποστολής όπλων προς τα νότια του εμπόλεμου κράτους, και προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι της Mukalla. Το Άμπου Ντάμπι αρνήθηκε κάθε ανάμειξη. Όμως ο πόλεμος της Υεμένης, που ήδη διαρρήγνυε τη συμμαχία από το 2019 με την αποχώρηση των εμιρατικών δυνάμεων, μετατράπηκε σε ανοιχτό μέτωπο ανάμεσα σε δύο πρωτεύουσες που είχαν για χρόνια συντονιστεί. Το προσωπικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Mohammed bin Zayed (MbZ) και Mohammed bin Salman (MbS), που στα μέσα της δεκαετίας του 2010 λειτουργούσε ως ασφαλιστική δικλείδα, έχει ουσιαστικά εξαντληθεί.

«Το πετρέλαιο, όσο κι αν το υπερασπιζόμαστε, βρίσκεται σε φάση πτώσης. Το να υποθέτουμε ότι θα είναι εκεί για πάντα είναι ευσεβής πόθος.» — Suhail al–Mazrouei, Υπουργός Ενέργειας ΗΑΕ, 2022

Πόλεμος, Ορμούζ και τα 110 δολάρια — γιατί η έξοδος δεν αποφορτίζει την αγορά

Στο πρώτο κύμα ανταποκρίσεων, αρκετοί αναλυτές έσπευσαν να κρίνουν την έξοδο ως bullish εξέλιξη: ένα ακόμη μέλος του OPEC θα παράγει χωρίς ποσόστωση, άρα η παγκόσμια προσφορά θα αυξηθεί. Η πραγματικότητα είναι λιγότερο γραμμική. Στην παρούσα στιγμή, τα περισσότερα από τα 4–4,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως δυναμικότητας των Εμιράτων είναι ούτως ή άλλως εκτός παραγωγής, εξαιτίας του μπλοκαρίσματος των τάνκερ στον Ορμούζ. Η ικανότητα παραγωγής δεν μεταφράζεται σε εξαγωγή όταν τα μεταφορικά κανάλια δεν λειτουργούν. Η μεγαλύτερη παράκτια αγωγός των Εμιράτων που παρακάμπτει το Στενό, με τερματικό στο Fujairah, μεταφέρει περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως — λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της δυναμικότητας τους. Η υπόλοιπη παραγωγή προϋποθέτει αποκατάσταση της ναυτιλίας.

Συνεπώς, η βραχυπρόθεσμη επίδραση στην τιμή είναι κυρίως ψυχολογική και δομική, όχι μηχανική. Η αγορά εκλαμβάνει την έξοδο ως σημάδι ότι η συνοχή του OPEC+ διαρρηγνύεται την ίδια στιγμή που η Μέση Ανατολή φλέγεται. Η αξιοπιστία του οργανισμού ως συντονιστή της προσφοράς, που ιστορικά λειτούργησε ως αμορτισέρ μεταβλητότητας, εξασθενεί. Έρευνα που είχε δημοσιεύσει το Ινστιτούτο Baker το 2023 είχε δείξει ότι η αξιοποίηση της πλεονάζουσας δυναμικότητας του OPEC ανάμεσα στο 2005 και το 2014 είχε μειώσει τη μεταβλητότητα των παγκοσμίων τιμών έως και κατά το ήμισυ. Η ίδια λειτουργία απαιτεί συνοχή — και αυτή ακριβώς αμφισβητείται.

Η μεσοπρόθεσμη εκτίμηση είναι πιο ενδιαφέρουσα. Όταν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στον Ορμούζ — υπόθεση που στο χειρότερο σενάριο τοποθετείται στο τρίτο τρίμηνο του 2026 — τα Εμιράτα θα είναι ο μόνος μεγάλος παραγωγός του Κόλπου χωρίς δεσμευτική ποσόστωση. Σε ένα σενάριο όπου ο πόλεμος υποχωρεί και η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να επαναφέρει την παραγωγή της σταδιακά για να αποτρέψει κατάρρευση τιμών, τα Εμιράτα θα μπορούν να πιέσουν τη βαλβίδα προς τα κάτω, αυξάνοντας μερίδιο αγοράς εις βάρος των πρώην συμμάχων τους. Αυτό είναι το σενάριο που στο Άμπου Ντάμπι αποκαλείται «ορθολογική απελευθέρωση», και στη Ριάντ «παρασιτισμός».

Το προηγούμενο του Κατάρ — και γιατί η περίπτωση των Εμιράτων είναι άλλο πράγμα

Η πρώτη μεγάλη αποχώρηση από τον OPEC στη σύγχρονη εποχή ήταν εκείνη του Κατάρ το 2019, εν μέσω του αποκλεισμού που η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα του είχαν επιβάλλει από το 2017. Όμως οι δύο περιπτώσεις δεν συγκρίνονται ποσοτικά. Το Κατάρ ήταν ένας μικρός παραγωγός αργού, με την οικονομία του στηριγμένη στο φυσικό αέριο — ένα προϊόν εκτός ποσοστώσεων του OPEC. Η αποχώρησή του ήταν περισσότερο πολιτικό μήνυμα παρά οικονομικό σοκ· αφορούσε λιγότερο από 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Τα Εμιράτα είναι κάτι άλλο. Παράγουν περίπου επτά φορές περισσότερο πετρέλαιο, διαθέτουν αποθέματα σχεδόν τετραπλάσια, και αποτελούν τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του OPEC+, μετά τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Μετά την έξοδο του Κατάρ ακολούθησαν: η Ινδονησία (αναστολή το 2016), ο Ισημερινός (2020), η Αγκόλα (2023). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός μπόρεσε να απορροφήσει την απώλεια χωρίς ορατές ζημιές στο εσωτερικό του. Η αποχώρηση των Εμιράτων είναι διαφορετικό μέγεθος. Δεν είναι ένα μικρό μέλος που ξεκολλάει· είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του οικοδομήματος.

Σαουδικό βέτο, εμπόλεμη ζώνη, δίλημμα για τη Ριάντ: πόλεμος τιμών ή σιωπηρή ανοχή;

Η αντίδραση της Ριάντ θα είναι το επόμενο μεγάλο μετωπικό ζήτημα — και η επόμενη συνεδρίαση του OPEC+ θα είναι αποκαλυπτική. Τρία σενάρια συζητούνται από αναλυτές της αγοράς.

Πρώτο, ο πόλεμος τιμών. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί τη μεγαλύτερη πλεονάζουσα δυναμικότητα παγκοσμίως και θα μπορούσε, όπως έκανε στις αρχές της πανδημίας του 2020, να ανοίξει τους κρουνούς στο μέγιστο επιχειρώντας να σπρώξει την τιμή προς τα κάτω και να επιβάλει επιστροφή στο τραπέζι. Αυτό είναι το σενάριο που οι Εμιρατινοί έχουν προαναγγείλει ότι μπορούν να αντέξουν, ενώ άλλα μέλη του οργανισμού — Νιγηρία, Αλγερία, Ιράκ — δεν μπορούν. Παράδοξα, ο πιο ευάλωτος παίκτης σε ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν η ίδια η Σαουδική Αραβία, με δημοσιονομικό break-even κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι και τα μεγαλεπήβολα έργα του Vision 2030 (Neom, The Line) σε φάση εντατικής χρηματοδότησης.

Δεύτερο, η επαναδιαπραγμάτευση. Η Ριάντ θα μπορούσε να προτείνει ανοιχτή αναθεώρηση του μηχανισμού ποσοστώσεων, με σαφή αναβάθμιση της θέσης των Εμιράτων μέσα ή έξω από τη δομή του OPEC+. Σε αυτό το σενάριο, ίσως δούμε μια υβριδική θέση: τα Εμιράτα ως «παρατηρητής» ή «εξωτερικός συντονιστής», παρόμοια με τη θέση που είχε αρχικά η Ρωσία πριν τη διεύρυνση του 2016. Πρόκειται για το σενάριο της ελάχιστης ζημίας — αλλά απαιτεί ταπείνωση της Σαουδικής ηγεσίας που ο MbS έχει δείξει ότι δεν είναι έτοιμος να επιδείξει.

Τρίτο, η σιωπηρή ανοχή. Η Ριάντ μπορεί απλώς να αποδεχθεί την έξοδο, διατηρώντας τυπικά τη συμμαχία της με τη Μόσχα και αφήνοντας τα Εμιράτα να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία, με την ελπίδα ότι η αποχή από έναν πόλεμο τιμών θα διασώσει τη συνοχή των υπολοίπων. Αυτό είναι το λιγότερο εντυπωσιακό αλλά ίσως το πιο ρεαλιστικό σενάριο, ιδίως όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν και η Σαουδική Αραβία χρειάζεται κάθε εν δυνάμει σύμμαχο στην περιοχή.

Ο νέος παγκόσμιος χάρτης: όταν το πετρέλαιο παύει να έχει έναν κυρίαρχο

Πέρα από τη συγκυριακή ανάγνωση, η αποχώρηση των Εμιράτων είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης ανακατάταξης. Ο παγκόσμιος χάρτης του πετρελαίου του 2026 δεν μοιάζει σχεδόν με τίποτα από εκείνον του 2010.

Στην προσφορά, η ισορροπία έχει μετατοπιστεί δραματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στην επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου, παράγουν συστηματικά πάνω από 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και έχουν εδραιωθεί ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος παραγωγός στον πλανήτη — εκτός κάθε καρτέλ. Η Ρωσία, αν και τυπικά μέλος του OPEC+, λειτουργεί υπό καθεστώς δυτικών κυρώσεων που έχει εκτρέψει τη μεγαλύτερη μερίδα των εξαγωγών της προς την Ασία, με την Κίνα και την Ινδία να αγοράζουν με σταθερές εκπτώσεις σε σχέση με το Brent. Η Βραζιλία, η Γουιάνα και ο Καναδάς έχουν αυξήσει σταθερά την παραγωγή τους. Οι παραδοσιακοί κυρίαρχοι — Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ — βλέπουν το μερίδιο αγοράς τους να συρρικνώνεται.

Στη ζήτηση, η εικόνα είναι εξίσου δραματική. Η Κίνα — επί δεκαετίες ο κινητήρας της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου — έχει εισέλθει σε φάση αποσύνδεσης ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την κατανάλωση καυσίμων, καθώς πάνω από το 50% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται είναι πλέον ηλεκτρικά. Η ευρωπαϊκή ζήτηση παραμένει σταθερά πτωτική. Η ζήτηση των ΗΠΑ έχει σταθεροποιηθεί. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή — αλλά με ρυθμούς πολύ χαμηλότερους από εκείνους της δεκαετίας του 2010. Η εκτίμηση της Citi, που ήδη δημοσιεύεται σε ετήσιες αναφορές, είναι ότι το αργό θα επανέλθει προς τα 62 δολάρια ανά βαρέλι μόλις υποχωρήσει το γεωπολιτικό σοκ — αν υποχωρήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ορθολογική επιλογή για κάθε παραγωγό με σημαντικά αποθέματα είναι να μεγιστοποιήσει την παραγωγή του τώρα, πριν η ενεργειακή μετάβαση καταστήσει τα αποθέματα στραντζαρισμένα (stranded). Αυτή η λογική υπερισχύει των κινήτρων συντονισμού. Είναι ακριβώς η λογική στην οποία στηρίζεται η εμιρατινή στρατηγική: επένδυση σε δυναμικότητα τώρα, ταχύτατη μονετιζοποίηση, διαφοροποίηση οικονομίας μέσω επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια — η UAE έχει υπογράψει εταιρική σχέση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ουάσιγκτον — και πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ο OPEC, στη μορφή που τον γνωρίσαμε, έχει σταματήσει να εξυπηρετεί αυτή τη λογική.

Τι σημαίνει για τις τιμές: η αστάθεια ως νέο φυσιολογικό

Σε σύνολο τριών χρονικών οριζόντων, οι συνέπειες για τις τιμές διαφέρουν αισθητά.

Στον αμέσως επόμενο μήνα, η τιμή του Brent θα παραμείνει ομήρια του πολέμου στο Ιράν και της κατάστασης του Στενού. Η αποχώρηση των Εμιράτων προσθέτει ένα risk premium γύρω στα 3 με 5 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω της θεσμικής αβεβαιότητας — όχι περισσότερο. Όσο τα τάνκερ δεν περνούν, οι 4,5 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητας παραμένουν αριθμός σε χαρτί.

Σε ορίζοντα έξι έως δώδεκα μηνών, αν αποκλιμακωθεί ο πόλεμος, ανοίξει ο Ορμούζ και τα Εμιράτα παράγουν στη μέγιστη δυναμικότητα, η αγορά θα εισέλθει σε μια φάση δομικής υπερπροσφοράς. Το Brent θα μπορούσε εύκολα να επιστρέψει στα 60–70 δολάρια — εκτός εάν η Σαουδική Αραβία αποφασίσει να απορροφήσει την ανισορροπία με νέες μειώσεις. Αυτή είναι η εξίσωση που αναγκάζει τη Ριάντ να επιλέξει ανάμεσα στα δύο σενάρια του προηγούμενου τμήματος.

Στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα — διετία και πέρα — η συμβολή των Εμιράτων στη συνολική παγκόσμια προσφορά (περίπου 5% σε επίπεδο εγκατεστημένης δυναμικότητας) δεν επαρκεί για να μετακινήσει μόνη της τις τιμές. Αυτό που μετατοπίζεται είναι ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Η αγορά θα ζει σε ένα καθεστώς όπου: ο OPEC+ έχει μειωμένη συνοχή, η Ρωσία είναι πιο εξαρτημένη από τις τιμές αλλά λιγότερο χρήσιμη ως συντονιστής, οι ΗΠΑ προτιμούν χαμηλές τιμές για λόγους πληθωρισμού, και η ζήτηση είναι ολοένα πιο διασπασμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταβλητότητα γίνεται κανόνας και όχι εξαίρεση.

Για την Ευρώπη και ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, με υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές, αυτό μεταφράζεται σε μόνιμη ενεργειακή ανασφάλεια. Όχι λόγω έλλειψης πετρελαίου — υπάρχει αρκετό. Αλλά λόγω της απουσίας ενός μηχανισμού που να ομαλοποιεί τις διακυμάνσεις. Για δύο γενιές, αυτός ο μηχανισμός λεγόταν OPEC. Σήμερα δεν λέγεται τίποτα.

Συμπέρασμα: η εξοδος ως καθρέφτης

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν είναι απλώς το τέλος μιας 60ετους συμμετοχής. Είναι η επίσημη παραδοχή ότι το μοντέλο συντονισμού της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, που εδραιώθηκε στη δεκαετία του 1970 και επιβίωσε με συνέπεια έως σήμερα, δεν αντέχει πλέον τις πραγματικότητες του 2020. Έναν αμερικανικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή χωρίς αραβική στήριξη, μια ρωσική ηγεμονία υπό κυρώσεις, μια κινεζική ζήτηση που γέρνει προς τα ηλεκτρικά, και μια ενεργειακή μετάβαση που αλλάζει τα κίνητρα κάθε παραγωγού.

Το Άμπου Ντάμπι έκανε αυτό που πολλά μέλη του OPEC σκέφτονται αλλά δεν τολμούν: παραδέχθηκε δημόσια ότι ο συλλογικός μηχανισμός το κοστίζει περισσότερο απ’ όσο του προσφέρει. Η Ριάντ θα κληθεί τώρα να αποφασίσει αν θα αποτρέψει το επόμενο μέλος να κάνει το ίδιο — με τιμωρία ή με μεταρρύθμιση. Όποια κι αν είναι η απάντηση, ο παγκόσμιος χάρτης του πετρελαίου έχει ήδη ξανασχεδιαστεί. Από εδώ και πέρα, η σταθερότητα είναι κάτι που η αγορά πρέπει να βρίσκει μόνη της.

Η μεγάλη νίκη του Τραμπ — που γράφτηκε στο Άμπου Ντάμπι

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC είναι, χωρίς περιστροφές, η μεγαλύτερη γεωπολιτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ένας στρατηγικός στόχος που η Ουάσιγκτον επιδίωκε επί ένα τέταρτο αιώνα — από τη συζήτηση για το νομοσχέδιο NOPEC το 2000 μέχρι τις απειλές αντιμονοπωλιακών διώξεων εναντίον του καρτέλ — επιτεύχθηκε σε δεκαπέντε μήνες θητείας, και μάλιστα εν μέσω αμερικανικού πολέμου εναντίον του Ιράν. Ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC+, ένα ιδρυτικού τύπου μέλος με 60 χρόνια συμμετοχής, εγκαταλείπει το καρτέλ ευθυγραμμιζόμενος ρητά με την Ουάσιγκτον — μέσω της εταιρικής σχέσης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην καθαρή ενέργεια, της δέσμευσης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, και της απόσχισης από τον σαουδορωσικό άξονα που είχε σφυρηλατηθεί επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Τραμπ καρπώνεται ταυτόχρονα τρία αφηγηματικά οφέλη: αποδυνάμωση του ιστορικού «εχθρού της ελεύθερης αγοράς», απομόνωση του Πούτιν από έναν ακόμη σύμμαχο, και επιστροφή ενός μεσανατολικού πρωταγωνιστή στη δυτική σφαίρα επιρροής. Όσοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη ήταν ούτως ή άλλως προδιαγεγραμμένη — λόγω της δομικής έντασης Άμπου Ντάμπι–Ριάντ από το 2016 — αγνοούν ότι στις διεθνείς σχέσεις το timing είναι ουσία, όχι λεπτομέρεια: το Άμπου Ντάμπι επέλεξε να αποχωρήσει επί Τραμπ, στη μέση του δικού του πολέμου, και αυτή η συμβολική ευθυγράμμιση μετράει περισσότερο από κάθε ιστορική αιτιότητα. Στην εποχή που το «America First» είχε κατηγορηθεί ότι θα απομονώσει την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ μόλις κέρδισε τον πιο πλούσιο σύμμαχο της Μέσης Ανατολής εις βάρος του πιο ισχυρού πετρελαϊκού οργανισμού του πλανήτη.

