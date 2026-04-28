Ο-Τραμπ-θα-τοποθετηθεί-«πολύ-σύντομα»-για-την-πρόταση-του-Ιράν,-η-Τεχεράνη-θέλει-να-κερδίσει-χρόνο,-λέει-ο-Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξετάσει την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν που διανύει πλέον τον τρίτο μήνα, έχοντας προκαλέσει χιλιάδες θύματα στη Μέση Ανατολή και σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές αγορές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα τοποθετηθεί «πολύ σύντομα», υπογραμμίζοντας πως οι «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον παραμένουν σαφείς, με βασικό στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη — κάτι που το Ιράν διαψεύδει διαχρονικά.

Οι εμπόλεμες πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός γύρω στις 7 Απριλίου, ωστόσο οι εχθροπραξίες ενδέχεται να επανεκκινήσουν αν δεν υπάρξει νέα συμφωνία για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί μια ενδιάμεση συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αφήνοντας για αργότερα τις πιο σύνθετες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ωστόσο, επιμένει να διατηρήσει έναν βαθμό ελέγχου στη ναυσιπλοΐα, κάτι που η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αποδεχθεί.

«Καλύτερη απ’ όσο αναμενόταν» η πρόταση του Ιράν, είπε ο Ρούμπιο, αλλά…

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση «καλύτερη από ό,τι αναμενόταν», επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το πρόσωπο που την κατέθεσε είχε την αρμοδιότητα, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις περί εσωτερικών διαφωνιών στην ιρανική ηγεσία.

«Νομίζω ότι προσπαθούν σοβαρά να βρουν τρόπο να κερδίσουν περισσότερο χρόνο», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Είναι πολύ έμπειροι διαπραγματευτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, θα τους εμποδίζει οριστικά να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου σε οποιαδήποτε στιγμή».

Την ίδια ώρα, τα Στενά του Ορμούζ — από το οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου — παραμένουν ουσιαστικά μπλοκαρισμένα. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό ενός μήνα.

Η παρατεταμένη κρίση προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια διεθνώς, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική στάση και να εκφράζει αμφιβολίες για τη στρατηγική τους.

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν δύσκολες, καθώς μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Πυρηνικό πρόγραμμα

Οι ΗΠΑ ζητούν τον πλήρη τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί πρέπει να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον θέλει να αναλάβει τον έλεγχο των περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Παγωμένα κεφάλαια και κυρώσεις

Η ιρανική πλευρά ζητά άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση περίπου 20 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ως προϋπόθεση για μια βιώσιμη συμφωνία.

Πολεμικές αποζημιώσεις

Η Τεχεράνη αξιώνει επίσης αποζημιώσεις που φτάνουν τα 270 δισ. δολάρια για ζημιές που αποδίδει σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Περιφερειακή επιρροή

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περιορίσουν τη στήριξη του Ιράν σε συμμάχους του στην περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Χαμάς στη Γάζα, καθώς και να ανακόψουν το βαλλιστικό του πρόγραμμα.