Παγκόσμια Τράπεζα: Εκρηκτική άνοδος 24% στις τιμές ενέργειας το 2026 – Σχετική ομαλοποίηση από Οκτώβιο στο Ορμούζ

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 24% προβλέπει έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις τιμές ενέργειας το 2026, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Βάσει της ίδιας έκθεσης, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν οι εχθροπραξίες στην περιοχή κλιμακωθούν και οι διαταραχές του εφοδιασμού διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο

Η Τράπεζα δήλωσε ότι το βασικό της σενάριο υποθέτει ότι ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού του Στενού του Ορμούζ θα επιστρέψει σταδιακά σε επίπεδα προ πολέμου τον Οκτώβριο, αλλά δήλωσε ότι οι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι προς υψηλότερες τιμές.

Το βασικό σενάριο της τράπεζας προβλέπει αύξηση 16% στις συνολικές τιμές των βασικών εμπορευμάτων το 2026, δεδομένων των αυξανόμενων τιμών ενέργειας και των λιπασμάτων αλλά και των τιμών – ρεκόρ που καταγράφουν πολλά βασικά μέταλλα.

Το μεγαλύτερο σοκ στην αγορά πετρελαίου

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυτιλία στο Ορμούζ, στενό από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν το 35% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, σημειώνει η η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent παρέμειναν κατά 50% υψηλότερες στα μέσα Απριλίου από ό,τι ήταν στις αρχές του έτους. Η μέση τιμή του Brent προβλέπεται να φτάσει τα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, από 69 δολάρια το βαρέλι το 2025.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 115 δολάρια το βαρέλι φέτος, εάν υπάρξουν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου περισσότερες ζημιές και όγκος των εξαγωγών αργήσει να ανακάμψει.

«Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια οικονομία σε σωρευτικά κύματα: πρώτα μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, στη συνέχεια μέσω υψηλότερων τιμών τροφίμων και, τέλος, μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού, ο οποίος θα αυξήσει τα επιτόκια και θα κάνει το χρέος ακόμη πιο ακριβό», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας , Ιντερμίτ Γκιλ.

Το σοκ θα πλήξει περισσότερο τους φτωχότερους, επιδεινώνοντας τα δεινά των υπερχρεωμένων αναπτυσσόμενων χωρών.

Λιπάσματα και τρόφιμα

Οι τιμές των λιπασμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 31% το 2026, λόγω της αύξησης κατά 60% της τιμής της ουρίας, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου στερεού αζωτούχου λιπάσματος, το οποίο παράγεται με τη μετατροπή φυσικού αερίου σε αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα.

Η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων θα τροφοδοτήσει πιέσεις στην προσφορά τροφίμων, διαβρώνοντας τα εισοδήματα των αγροτών και απειλώντας τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων εκτιμά ότι 45 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια φέτος, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις αναπτυσσόμενες οικονομίες προβλέπεται πλέον να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 5,1% το 2026, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, από 4,7% πέρυσι και κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από τις προβλέψεις πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 5,8% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες εάν ο πόλεμος παραταθεί.

Η ανάπτυξη θα δεχτεί επίσης μεγάλο πλήγμα, ανέφερε η τράπεζα . Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες προβλέπεται τώρα να αναπτυχθούν κατά μόλις 3,6% το 2026, μειωμένες από την προπολεμική πρόβλεψη για ανάπτυξη 4%.