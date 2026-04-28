Παπασταύρου και Ράιτ συζήτησαν για τον Κάθετο Διάδρομο και την συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράϊτ, είχε απόψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου λίγο πριν την προκαθορισμένη συνάντηση τους με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ηγείται της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στην Κροατία.

Συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράϊτ, είχε απόψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου λίγο πριν την προκαθορισμένη συνάντηση τους με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ηγείται της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στην Κροατία.

Οι δυο υπουργοί συζήτησαν για τις τρέχουσες ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΥΠΕΝ:

Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον Κρις Ράϊτ, για την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, από κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την Stena Drilling.

Ακόμα συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο και η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και της Επιτροπής. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε στον ομόλογό του ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα χρεώσεων, περιορίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ αγορών και ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του Κάθετου Διαδρόμου ως ενιαίας ενεργειακής διαδρομής. Ακόμη, για πρώτη φορά, οι Διαχειριστές θα προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών, από βραχυχρόνια έως και ετήσια προϊόντα, με έναρξη εφαρμογής το έτος φυσικού αερίου 2026-2027, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την ευελιξία των χρηστών και να επιτρέψει πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τον Οκτώβριο του 2026, κατά την οποία θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα προϊόντα, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Παπασταύρου για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι ΗΠΑ για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, με επίκεντρο τον κάθετο διάδρομο, καθώς και για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας 3+1, αλλά και την ανάγκη για στενότερη στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του East Med Gas Forum – την Προεδρία του οποίου έχει η Ελλάδα την περίοδο αυτή- ενός ακόμα σημαντικού σχήματος ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ, με αυξημένη βαρύτητα στην σημερινή συγκυρία.

Τέλος, Παπασταύρου και Ράϊτ συζήτησαν τις επόμενες συναντήσεις τους, με πρώτη την συνάντηση για το Σχήμα Συνεργασίας 3+1, το οποίο μετά την Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του PTEC, θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον στα μέσα Ιουνίου.