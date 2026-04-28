Π. Μαρινάκης: Επικίνδυνη για τη Δημοκρατία η επίθεση του Ν. Ανδρουλάκη στη Δικαιοσύνη

«Αστήρικτη, αβάσιμη, και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8, την κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για το κράτος δικαίου, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει μία θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα -μάλιστα, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν τα θύματα της στοχοποίησης «της πάνω και της κάτω πλατείας» και των λαϊκών δικαστηρίων και σε επίπεδο ρητορικής, «προδότες γερμανοτσολιάδες», αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικό όταν στελέχη του βρέθηκαν στα μανταλάκια με την υπόθεση Νοβάρτις από τα παραϋπουργεία Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε πως «είναι φοβερό ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα με αυτή τη ρητορική και ταυτίζεται με τους θύτες εκείνης της εποχής».

Σε ερώτημα σχετικά με το αν θα γίνει Εξεταστική, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Περιμένουμε το αίτημα, θα τοποθετηθούμε στη Βουλή και θα απαντήσουμε» και πρόσθεσε πως κανείς δεν υποτιμά τη σοβαρότητα της υπόθεσης αυτής, γι’ αυτό έχει τοποθετηθεί τρεις φορές με διάταξη η Δικαιοσύνη σε ανώτερο επίπεδο.

Είπε ακόμη όσον αφορά το πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα ότι δεν θυμάται ποτέ ξανά τόσο μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ να διολισθαίνει σε αυτό το δρόμο. «Είναι επικίνδυνο αυτό το μονοπάτι και όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη βδομάδα «δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που είχαν πλεόνασμα -ως αποτέλεσμα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας- δεν ασχολήθηκε, δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου που προηγούμενο δεν έχει ως προς το αποτέλεσμα, δεν ασχολήθηκε με τα μεγάλα και σοβαρά όπως ότι μειώνεται το χρέος στη χώρα -γιατί είναι και σε ένα κόμμα που έχει μια παράδοση δημιουργίας χρεών- και συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κ. Ανδρουλάκης εφόσον είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρητικά είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός και αντί για εν δυνάμει πρωθυπουργός συμπεριφέρεται ως εν δυνάμει υποψήφιος για το Δικαστικό Σώμα άσχετα αν έχουν παρέλθει προθεσμίες για να μπορεί να το κάνει αυτό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απαντά στο γιατί δεν πρέπει να βγει από το αρχείο η υπόθεση. «Το ξαναλέω, μιλάμε για μια διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει στο ζύγι με μια υποκειμενική πολιτική θέση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Σε μια δημοκρατία, στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, στη Δικαιοσύνη δεν επιτιθέμεθα και δεν τις βάζουμε σε δημοψήφισμα ή σε πολιτική κριτική».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με όσα είπε ο κ. Τσίπρας σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι επί των ημερών του είχε την τεχνογνωσία να βάζει και να βγάζει υποθέσεις από το αρχείο, να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους σε μια υπόθεση. «Είναι η τεχνογνωσία των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης που ο ίδιος ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, έχει ομολογήσει ότι υπήρχαν επί των ημερών τους». Αντέτεινε ότι σήμερα η χώρα μας έχει βελτιωθεί κατά πολύ σύμφωνα με βάση την επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου και την Ελευθερία του Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη 3.600 υποθέσεις-καταγγελίες κάποιες μπορεί να πατάνε νομικά και ουσιαστικά, κάποιες μπορεί να είναι αβάσιμες. Εξ αυτών των 3.600 οι 170 αναφέρονται στη χώρα μας, κάποιες μπορεί να είναι σοβαρές κάποιες άλλες όχι. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή σύσσωμη αντιπολίτευση ελλείψει προγράμματος κοστολογημένου και εναλλακτικής πρότασης να κάνει πολιτική πάνω σε έρευνες υποθέσεων». Υπογράμμισε ότι ένα είναι αυτό κι ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση είναι «πάνω σε υπαρκτά προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει -θεωρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διορθώνοντας και λάθη που έχει κάνει με πρώτο και κυριότερο το κόστος ζωής- πάει να φτιάξει το αφήγημα μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης».

Τόνισε πως «έχουν χάσει οι λέξεις του νόημά τους. Λέω λοιπόν ότι στη συνείδηση του κόσμου αυτό το οποίο ταυτίζεται με τη διαφθορά και τη διαπλοκή για το πολιτικό σύστημα είναι το πολιτικό χρήμα, είναι οι υπουργοί που πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, πολιτικά στελέχη που κουνάνε το δάχτυλο».

Επανέλαβε ότι δεν υποτιμά την υπόθεση των υποκλοπών αλλά προσπαθεί να αποδομήσει όσα λέγονται περί της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών.

Συμπερασματικά τόνισε ότι η αντιπολίτευση απ’ τη μία προσπαθεί να τσουβαλιάσει τρία επιμέρους σοβαρά θέματα (δυστύχημα Τεμπών, υποκλοπές, περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ) με εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος να λέει για διαφθορά και διαπλοκή, για να χτίσει ένα αφήγημα για να επιβιώσει πολιτικά.

Απαντώντας σε μηνύματα ακροατών ο κ. Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής αν η αντιπολίτευση συνεννοηθεί μεταξύ της με 120 ψήφους, μπορεί να έχουμε πάλι Εξεταστική, δικαίωμα που δόθηκε στη μειοψηφία από αυτή τη «δήθεν κακιά και καθεστωτική» κυβέρνηση.

«Απαντάμε με πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα για μεταρρυθμίσεις που εξυπηρετούν την αντιμετώπιση του ρουσφετιού και το αδιάβλητο των διαδικασιών. «Τι θέλω να πω; Στο Ρουσφέτι δεν απαντάς με πομπώδεις κατηγορίες, όταν είσαι πολιτικός. Απαντάς με πολιτικές. Και ναι, έχουμε κάνει πολλά για αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες. Κάπου αργήσαμε. Κάπου δεν τα πήγαμε καλά. Όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, δεν ήταν επιτυχής η διαχείριση και δικαιολογημένα την κοινωνία την πλήγωσε. Αλλά και εκεί, τη λύση με καθυστέρηση εμείς τη δώσαμε» σημείωσε.

Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» που ζητούν νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και επαναξιολόγηση του επιτελικού κράτους, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ΝΔ «είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου, οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης της δεύτερης τετραετίας. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα έχουν υπάρξει και υπουργοί» και ξέρουν από μέσα το πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα πρέπει να βελτιωθούν αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του. Έκανε επίσης σύγκριση με άλλα κόμματα, που κάνουν, όπως είπε, συνέδριο για να πουν με ποιον θα κυβερνήσουν και όχι για το πώς θα κυβερνήσουν, δηλαδή με ποιο πρόγραμμα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ότι είναι σεβαστές οι όποιες εισηγήσεις και απόψεις αλλά ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει. Τόνισε ότι η σταθερότητα σε ένα περιβάλλον κρίσεων και πολέμων είναι πολύτιμη συνθήκη για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, ότι αυτό που συνέβη το 2023 πρέπει να αποτελέσει παρακαταθήκη, δηλαδή να έχουμε σταθερούς εκλογικούς κύκλους και ο κόσμος να κρίνει μια κυβέρνηση και να αξιολογεί τις εν δυνάμει άλλες προτάσεις επί τη βάση ενός τετραετούς απολογισμού και προγραμματισμού. Ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός κι έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση έχει ένα αξιόλογο έργο να επιδείξει, οπότε με την ολοκλήρωση ενός κύκλου δίνονται απαντήσεις με έργα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι το νούμερο ένα ζήτημα είναι ο πληθωρισμός που έπληξε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και έκανε μία αναλυτική αναφορά σε μέτρα που έχουν ληφθεί ξεκινώντας από τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης αλλά και των επιχειρήσεων. Είπε επίσης πως θα υπάρξουν κι άλλες θετικές ειδήσεις κι αν από τις εξαγγελίες στην προηγούμενη ΔΕΘ ανακουφίστηκαν κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, η επόμενη ΔΕΘ θα πρέπει να είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων και συνολικά των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας με αναφορά στα εθνικά θέματα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η χώρα μας ισχυροποιείται μέσω σταθερών συμμαχιών, σημαντικών συμφωνιών που έχει υπογράψει, της αμυντικής της θωράκισης κι ενός διαλόγου χωρίς υποχωρήσεις ούτε κατ’ ελάχιστον στις διαχρονικές μας διεκδικήσεις.

