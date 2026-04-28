ΣΒΕ:-Στήριξη-στην-αναβάθμιση-της-ΔΕΘ

Τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ–HELEXPO υποδέχθηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκαν το σχέδιο ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων για την αναβάθμιση της εκθεσιακής δραστηριότητας.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΒΕ, η παρουσίαση ανέδειξε τον διττό στόχο του εγχειρήματος: αφενός τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και λειτουργικού αστικού χώρου που θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, και αφετέρου την ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΘ ως ανταγωνιστικού εκθεσιακού και συνεδριακού προορισμού, ικανού να προσελκύει διεθνείς διοργανώσεις, επιχειρηματικές αποστολές και επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για τον ΣΒΕ, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναβάθμιση της ΔΕΘ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικές θετικές συνέπειες για τη βιομηχανία, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκε η πρόθεση του ΣΒΕ να συμβάλλει ενεργά, με τεκμηριωμένες προτάσεις και συνεργασία, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διεθνούς εμβέλειας της ΔΕΘ και της διασύνδεσής της με την πραγματική οικονομία και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η συνεργασία μεταξύ ΣΒΕ και ΔΕΘ–HELEXPO αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κόμβου επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.