Σπίτι-μου-2:-Γιατί-πέφτουν-οι-τίτλοι-τέλους-νωρίτερα

Τρεις μήνες νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Όπως ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η 2α Ιουνίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ημερομηνία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων ήταν η 31η Αυγούστου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν βρει το ακίνητο θα πρέπει να «τρέξουν» προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υπογράψουν τη σχετική δανειακή σύμβαση πριν τις 2 Ιουνίου. Όπως μάλιστα διευκρινίζουν τα αρμόδια υπουργεία, οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026 δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την οποία τους ενημερώνει για τον ορισμό της 2ας Ιουνίου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και για την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%. Το μέσο εισόδημα αυτών που απέκτησαν σπίτια από το ‘‘Σπίτι μου ΙΙ’’ είναι 20.800 ευρώ και το μέσο εμβαδόν 88 τετραγωνικά μέτρα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην περιφέρεια – την Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα».

Τελευταία αναθεώρηση

Μία τελευταία ευκαιρία, πριν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει τόσο η Ελλάδα όσο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προχωρήσουν στην αναθεώρηση των Σχεδίων τους.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «κλείνει» τον κύκλο του σε τέσσερις μήνες, η Αθήνα ετοιμάζεται να καταθέσει περί τα μέσα Μαΐου, μία ακόμα (τελευταία) αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», αφαιρώντας αυτή τη φορά μεταρρυθμίσεις ή επενδύσεις οι οποίες δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Θα προηγηθεί, στις αρχές Μαΐου η κατάθεση του 8ου αιτήματος, ύψους τουλάχιστον 1,46 δις. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων καθώς η Αθήνα έχει εκπληρώσει και τα 32 ορόσημα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει λάβει 24,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 68,5% του συνολικού ποσού που δικαιούται να λάβει η χώρα μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον αφορά το ποσοστό των οροσήμων και των στόχων που έχουν υλοποιηθεί, ανέρχεται πλέον στο 53%. Παρόλα αυτά το 47% που απομένει περιλαμβάνει 178 ορόσημα και στόχους, μεταξύ των οποίων κρίσιμες μεταρρυθμίσεις με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.