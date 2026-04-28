Στον-ιρανικό-στρατό-με-νόμο-ενδέχεται-να-περάσει-ο-έλεγχος-στο-Ορμούζ,-οι-πληρωμές-θα-γίνονται-σε-ιρανικά-ριάλ,-λέει-η-Τεχεράνη

Η ευθύνη για τη διαχείριση των Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανατεθεί στον στρατό του Ιράν, σύμφωνα με προτεινόμενο νομοσχέδιο, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της χώρας, Εμπραχίμ Αζίζι.

Ο Αζίζι ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη τον έλεγχο του στρατηγικού περάσματος και επιδιώκουν να απαγορεύσουν τη διέλευση «εχθρικών πλοίων». Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει την είσπραξη τελών σε ιρανικά ριάλ.

Διπλός αποκλεισμός παραλύει τη ναυσιπλοΐα

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς ο συνδυασμός των αποκλεισμών από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη ακινησία έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε περιορισμένη διέλευση πλοίων, κυρίως σε συνεννόηση με το Ιράν, ενώ η πλειονότητα της ναυτιλιακής κίνησης αποφεύγει την περιοχή μετά την κλιμάκωση της έντασης την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν πυρ κατά πλοίων, ενώ αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσχεση δύο δεξαμενόπλοιων.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το - δείχνουν ότι τρία πλοία με δεσμούς με το Ιράν εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών τη Δευτέρα το πρωί, χωρίς να καταγραφεί εισερχόμενη κίνηση.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που εισέρχεται στην ένατη εβδομάδα, έχει περιορίσει σημαντικά τη ροή αργού πετρελαίου και καυσίμων προς τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προσπάθειες επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένουν σε αδιέξοδο, καθιστώντας τη διέλευση από τα Στενά σχεδόν αδύνατη.

Περιορισμένες κινήσεις πλοίων

Δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου, όλα με σύνδεση με την Τεχεράνη, αναχώρησαν από τον Κόλπο τη Δευτέρα.

Την Κυριακή καταγράφηκε επίσης περιορισμένη δραστηριότητα, με μία έξοδο δεξαμενόπλοιου καυσίμων και ενός φορτηγού πλοίου που συνδέονται με το Ιράν, καθώς και δύο περιφερειακών φορτηγών πλοίων. Ένα δεξαμενόπλοιο με δεσμούς με την Κίνα εντοπίστηκε να εισέρχεται στον Κόλπο.

Τα περισσότερα πλοία που συνδέονται με το Ιράν και εξήλθαν τις τελευταίες ημέρες δεν συνέχισαν πέρα από τον Κόλπο του Ομάν, χωρίς να είναι σαφές εάν αυτό οφείλεται σε προγραμματισμένες στάσεις ή στην ανάγκη αναμονής λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η κίνηση πλοίων με ενεργά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης περιορίστηκε σε στενή λωρίδα κοντά στα ιρανικά νησιά Λαράκ και Κεσμ, διαδρομή που έχει εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ ενδέχεται να ωθήσει πλοία που συνδέονται με το Ιράν να απενεργοποιούν τα σήματα εντοπισμού τους, καθιστώντας δυσκολότερη την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της ναυσιπλοΐας. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία διέλευσης ενδέχεται να αναθεωρούνται εκ των υστέρων, όταν τα πλοία επανεμφανίζονται μακριά από τις επικίνδυνες ζώνες.