Συναντηση-Τασούλα-με-την-αντιπροσωπεία-της-Επιτροπής-της-Κοινοβουλευτικής-Συνέλευσης-του-Συμβουλίου-της-Ευρώπης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα την κα Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και ‘Αμυνας της Βουλής και τακτικό μέλος της Επιτροπής για την Τήρηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η κυρία Μπακογιάννη συνόδευσε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις δύο εισηγήτριες της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις βουλεύτριες Laura Castel (Iσπανία, Group of the Unified European Left [UEL]) και Miapetra Kumpula-Natri (Φινλανδία, Socialists, Democrats and Greens Group [SOC]), καθώς και τον Γραμματέα της Επιτροπής, Damien Cesselin, που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας περιοδικής ανασκόπησης για τη χώρα μας.

Ο κ. Τασούλας συζήτησε με τα μέλη της Επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα στους τομείς του ειδικότερου ενδιαφέροντός τους.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.