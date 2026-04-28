Τέμπη: Ενστάσεις για την υποστήριξη – Μήνυση κατά Κυρανάκη ανακοίνωσε ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ

Την πρόθεση του να υποβάλει μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη ανακοίνωσε διά του συνηγόρου του ο πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος στη σημερινή συνεδρίαση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο συνήγορός του υπέβαλε ένσταση για την υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου που δηλώθηκε χθες σε βάρος του και σε βάρος των τριών σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου του 2023.

Μπαίνοντας σε θέματα ουσίας, ο συνήγορος τόνισε πως για το πολύνεκρο δυστύχημα υπήρξε αποκλειστική υπαιτιότητα του ελληνικού δημοσίου, επισημαίνοντας αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων για το δυστύχημα που κατέδειξαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο – όπως τη φωτοσήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) που συνδέονται αιτιωδώς με τη σύγκρουση.

«Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη. Δεν διατάραξε την ασφάλεια της συγκοινωνίας», τόνισε ο συνήγορος κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Ανέφερε ακόμα ότι ο πελάτης του σκοπεύει να δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχ. Καραμανλή για τον οποίο διεξάγεται ανάκριση από τον Άρειο Πάγο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών.

Κατά την ανάπτυξη των ισχυρισμών του η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια Λάτα που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, φώναξε «ήξερε ποιος ήταν και τον έβαλε εκεί», εννοώντας τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας. Θυμίζουμε πως οι παραλείψεις που αποδίδονται στον κατηγορούμενο επιθεωρητή αφορούν την τοποθέτηση του σταθμάρχη στο συγκεκριμένο πόστο παρότι – κατά το κατηγορητήριο – γνώριζε πως δεν έχει τα προσόντα.

Συνολικά από τους 36 κατηγορούμενους οι περισσότεροι δήλωσαν σήμερα δια των συνηγόρων τους πως επιφυλάχθηκαν για την υποβολή ενστάσεων για την επόμενη δικάσιμο.

Οι περισσότεροι επεσήμαναν πως οι ενστάσεις θα στραφούν κατά της παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Ένας κατηγορούμενος θα υποβάλει ένσταση για όλους τους υποστηρίζοντες την κατηγορία δηλαδή και των συγγενών θυμάτων στη βάση του ότι δεν υπάρχει ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ρόλου του και του τραγικού αποτελέσματος.

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι προχώρησαν επίσης σήμερα σε ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας ενώ πέντε κατηγορούμενοι γνωστοποίησαν στο δικαστήριο πως δεν θα προβάλλουν ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας.

