Τι φέρνει στις βαλίτσες του ο Γεραπετρίτης από την Τρίπολη – Οι συνομιλίες για ΑΟΖ με τη Λιβύη

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σε επανεκκίνηση της συζήτησης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών προχωρούν Ελλάδα και Λιβύη, μετά τη χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, με το ζήτημα ωστόσο να μην παύει να θεωρείται σύνθετο ως προς την τελική επίλυσή του.

Όπως προέκυψε από τις επαφές με την πολιτική ηγεσία της λιβυκής πρωτεύουσας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενεργοποίηση της Μικτής Επιτροπής και στη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με τον επόμενο γύρο να προγραμματίζεται μέσα στους επόμενους μήνες στην Τρίπολη.

Διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για «επιβεβαίωση της κοινής βούλησης για εντατικοποίηση των επαφών», υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων αποτελεί αναγκαία συνθήκη σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

📍Tripoli FM George Gerapetritis had a meeting with the PM of the Government of National Unity of Libya, Abdul Hamid Dbeibah pic.twitter.com/QGbLwbsFkB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 27, 2026

Η Αθήνα τοποθετεί τον συνεχή διάλογο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, επαναφέροντας στο τραπέζι τη βασική της θέση: οριοθέτηση με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τη Σύμβαση UNCLOS, όπως έχει πράξει και με άλλα γειτονικά κράτη. Βέβαια – όπως σημειώνει ανώτερος διπλωματικός αξιωματούχος – δεν είναι μόνο η ελληνική πλευρά που «κρατά ζωντανή» τη διαπραγμάτευση, καθώς «μέσα σε 10 μήνες πραγματοποιήθηκαν ήδη 3 επαφές μεταξύ των ΥΠΕΞ».

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Λιβύη, ως χώρες με αντικείμενες ακτές, οφείλουν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία «σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο», στέλνοντας σαφές μήνυμα ως προς το πλαίσιο της συζήτησης.

Τα «ψιλά γράμματα» της Τρίπολης

Πίσω από τη θετική ατμόσφαιρα, ωστόσο, παραμένουν τα γνωστά δομικά εμπόδια.

Η διαιρεμένη πολιτική πραγματικότητα της Λιβύης, με την απουσία ενιαίας εκπροσώπησης, εξακολουθεί να περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης προόδου. Την ίδια στιγμή, ειδικοί επισημαίνουν πως η σκιά του Τουρκολιβυκού Μνημονίου εξακολουθεί να βαραίνει τις συνομιλίες, ακόμη και αν δεν τίθεται ευθέως στο τραπέζι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική διπλωματία επιλέγει μια προσέγγιση χαμηλών τόνων, επενδύοντας στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης, χωρίς να μεταβάλλει τις «κόκκινες γραμμές» της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη σύνδεση της σταθερότητας της Λιβύης με την ευρύτερη ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλει σε μια βιώσιμη πολιτική λύση.

Η ελληνική πλευρά διατηρεί παράλληλα ενεργό ρόλο και σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υποστήριξη των λιβυκών θέσεων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της διεθνούς νομιμότητας.

Μεταναστευτικό και περιφερειακή ασφάλεια

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι οι ροές από τη Δυτική Λιβύη προς την Ελλάδα παραμένουν σχεδόν μηδενικές, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για το ενδεχόμενο διαμόρφωσης νέας διαδρομής από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη λιβυκή ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στελεχών της στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας, με αιχμή το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Τρίπολη, ενώ εξετάζεται και η επανασύνδεση των δύο χωρών μέσω θαλάσσιων μεταφορών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα

Η συμφωνία για συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών κρατά ανοικτό το παράθυρο για πρόοδο στο ζήτημα της ΑΟΖ, χωρίς όμως να αίρει τις αβεβαιότητες.

Σε μια συγκυρία όπου η Λιβύη παραμένει πεδίο ανταγωνισμών και ισορροπιών, η Αθήνα φαίνεται να επιλέγει μια ρεαλιστική στρατηγική: διατήρηση του διαλόγου, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και προσεκτική διαχείριση ενός ζητήματος που δύσκολα προσφέρεται για γρήγορες λύσεις.

- sofokleous10.gr

