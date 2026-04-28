    Τράπεζα Ιαπωνίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια, αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό

    Τράπεζα Ιαπωνίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια, αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό

    Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στο 0,75% την Τρίτη, ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό, λόγω Μέσης Ανατολής.

    Η απόφαση να διατηρηθούν σταθερά τα επιτόκια ελήφθη με ψήφους 6-3 και ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

    Όσοι διαφώνησαν, πρότειναν την αύξηση του επιτοκίου πολιτικής στο 1%, υποστηρίζοντας ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή είχαν στρεβλώσει τους κινδύνους τιμών προς τα πάνω.

    Η Τράπεζα της Ιαπωνίας μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2026 στο 0,5% από 1% και αύξησε απότομα τις προοπτικές της για τον δομικό πληθωρισμό στο 2,8% από 1,9%.

    Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει θέσει τον στόχο της για τον πληθωρισμό στο 2%.

    Παράλληλα προειδοποίησε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας είναι πιθανό να επιβραδυνθεί, καθώς η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να μειώσει τα εταιρικά κέρδη και τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών.

    Με πληροφορίες από CNBC

