Τράπεζες:-Έρχονται-5.500-λιγότερες-θέσεις-λόγω-ai

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Λιγότερο προσωπικό, λιγότερα καταστήματα, περισσότερη τεχνολογία – Το νέο τραπεζικό μοντέλο έως το 2030.

Σαρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό κλάδο και μαζί της ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα στην επόμενη πενταετία, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το προσωπικό τους, καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες περνούν στα χέρια «έξυπνων» συστημάτων.

Οι εκτιμήσεις είναι ενδεικτικές της έκτασης της αλλαγής: έως το 2030 αναμένεται να χαθούν από 4.100 έως και 5.500 θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου το 15% με 20% του σημερινού προσωπικού. Από περίπου 27.500 εργαζόμενους το 2024, ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα πέσει κοντά στις 22.000 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται ξαφνικά. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες κινούνται σταθερά προς ένα πιο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, επενδύοντας σε τεχνολογίες που μειώνουν την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση σε πολλές καθημερινές εργασίες.

Πώς μειώνεται το προσωπικό

Η μείωση των θέσεων δεν γίνεται απότομα, αλλά κυρίως μέσα από προγράμματα εθελούσιας εξόδου και σταδιακή αποχώρηση εργαζομένων. Τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις.

Η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα έχουν υλοποιήσει προγράμματα εθελουσίας μέσα στο 2025 και το 2026, η Τράπεζα Πειραιώς έκανε ανάλογη κίνηση τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες δεν σταματούν να προσλαμβάνουν. Μόνο το 2025 έγιναν περίπου 1.500 νέες προσλήψεις, κυρίως σε τομείς όπως η Πληροφορική και το digital banking. Το μήνυμα είναι σαφές: λιγότεροι υπάλληλοι στα παραδοσιακά πόστα, περισσότεροι ειδικοί στην τεχνολογία.

Ενδεικτικό είναι ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εκπαιδεύσει περίπου 3.000 εργαζόμενους σε νέες ψηφιακές δεξιότητες, προετοιμάζοντας το προσωπικό για την επόμενη ημέρα.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Οι θέσεις που απειλούνται περισσότερο είναι εκείνες που σχετίζονται με επαναλαμβανόμενες εργασίες: εξυπηρέτηση στο ταμείο, απλές συναλλαγές, βασικές διοικητικές διαδικασίες.

Αντίθετα, αυξάνεται η ζήτηση για εργαζόμενους με γνώσεις σε ανάλυση δεδομένων, κυβερνοασφάλεια, ανάπτυξη λογισμικού και τεχνητή νοημοσύνη. Οι τράπεζες αναζητούν πλέον προφίλ που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν κεντρικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο στοίχημα για τους εργαζόμενους είναι η προσαρμογή: όποιος αποκτά ψηφιακές δεξιότητες έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει και να εξελιχθεί μέσα στο νέο περιβάλλον.

Λιγότερα καταστήματα

Μαζί με το προσωπικό, μειώνεται και το φυσικό δίκτυο των τραπεζών. Τα καταστήματα κλείνουν σταδιακά, καθώς οι συναλλαγές μεταφέρονται στο κινητό και τον υπολογιστή. Σήμερα λειτουργούν περίπου 1.200 καταστήματα σε όλη τη χώρα, όμως οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ήδη, όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν να κάνουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα. Από πληρωμές και μεταφορές χρημάτων μέχρι αιτήσεις δανείων, όλα γίνονται πλέον ψηφιακά. Παράλληλα, εξετάζονται νέα μοντέλα λειτουργίας, όπως λιγότερα αλλά πιο «ευέλικτα» καταστήματα ή ακόμη και συνεργασίες μεταξύ τραπεζών, παρόμοιες με αυτές που ισχύουν στα δίκτυα ΑΤΜ.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Ήδη χρησιμοποιείται για να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα πελατών, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και να εξυπηρετεί πελάτες μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων. Τα chatbots απαντούν σε ερωτήσεις, τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων προβλέπουν κινδύνους και οι αλγόριθμοι βοηθούν τις τράπεζες να σχεδιάζουν νέα προϊόντα πιο γρήγορα από ποτέ.

Με απλά λόγια, πολλές από τις δουλειές που γίνονταν μέχρι σήμερα από ανθρώπους, εκτελούνται πλέον από μηχανές – πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος.

Η επόμενη μέρα

Η αλλαγή που συντελείται δεν αφορά μόνο τη μείωση κόστους, αλλά ένα συνολικό «restart» του τραπεζικού μοντέλου. Οι τράπεζες γίνονται πιο ψηφιακές, πιο ευέλικτες και πιο τεχνολογικά προηγμένες. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει: τι θα γίνει με τους εργαζόμενους;

Η απάντηση βρίσκεται στην επανεκπαίδευση και την προσαρμογή. Όσοι καταφέρουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, θα έχουν θέση στο νέο τραπεζικό περιβάλλον. Οι υπόλοιποι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η τραπεζική, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλάζει οριστικά. Και αυτή τη φορά, η αλλαγή δεν είναι απλώς οργανωτική – είναι τεχνολογική και βαθιά ανθρώπινη.