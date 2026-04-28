Υδρόγειος-Ασφαλιστική:-Ισχυρή-ανάπτυξη-και-νέο-ιστορικό-υψηλό-στον-Δείκτη-Φερεγγυότητας

Το 2025 δεν ήταν απλώς άλλη μια επιτυχημένη χρονιά για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, αλλά ένα έτος-ορόσημο που επιβεβαίωσε με ηχηρό τρόπο τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Αξιοποιώντας πλήρως την ώθηση που της προσδίδει η στρατηγική της συμπόρευση με τον Όμιλο Reale, η εταιρεία υπερέβη τους στόχους της σε όλα τα επίπεδα, καταγράφοντας επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου της αγοράς και αποδεικνύοντας ότι αποτελεί πλέον έναν ισχυρό και σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Αυτή η αναπτυξιακή πορεία παρουσιάστηκε αναλυτικά στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου της εταιρείας, όπου τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη πλαισιώθηκαν από το όραμα για την επόμενη μέρα.

Η εμπιστοσύνη αποτυπώνεται σε ιστορικές επιδόσεις

Δίνοντας το στίγμα της χρονιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, ανέδειξε τα θετικά αποτελέσματα αλλά και τη διαχρονικά ανοδική πορεία της εταιρείας: “Το 2025 πετύχαμε κάτι πολύ περισσότερο από μια εξαιρετική οικονομική χρήση. Σπάσαμε το φράγμα των 100 εκατομμυρίων, με την παραγωγή μας να αυξάνεται διψήφια στα €106,4 εκατ., ενώ παράλληλα θωρακίσαμε την εταιρεία οδηγώντας τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο ιστορικό υψηλό του 245,4%. Σε συνδυασμό με τη συνεχή ενίσχυση της κερδοφορίας και των ιδίων κεφαλαίων μας, τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη σταθερή και υγιή πορεία της εταιρείας. Μαζί με την αμετακίνητη προσήλωσή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με γνώμονα τον άνθρωπο, στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας — και αυτή είναι η πιο ουσιαστική πρόταση αξίας που μπορούμε να προσφέρουμε στους πάνω από 400.000 ασφαλισμένους που μας εμπιστεύονται, αλλά και στο πολύτιμο δίκτυο των συνεργατών μας”.

Η εμπιστοσύνη αυτή μεταφράστηκε σε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνολική παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ενισχύθηκε κατά 12,5% (έναντι €94,6 εκατ. το 2024). Η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στις ασφαλίσεις οχημάτων (+10,8%), διευρύνοντας τον στόλο της στα 480.117 ασφαλισμένα οχήματα (+11,2%).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η στρατηγική διείσδυση στους κλάδους εκτός οχημάτων, με αύξηση 17,8%. Η ανάπτυξη αυτή οδηγήθηκε από τις ασφαλίσεις περιουσίας (+23,9%), υγείας (+43,3%), αστικής ευθύνης (+25,3%) και σκαφών (+10,4%), αποδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών αναγκών.

Πέρα από την ισχυρή εμπορική της επίδοση, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της βάση.

Τα κέρδη προ φόρων, με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 17, ανήλθαν σε €10,5 εκατ., έναντι €9,9 εκατ. το 2024. Τα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €10,5 εκατ. (11,2 εκατ. το 2024), ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε €118,0 εκατ. (€107,5 εκατ. το 2024).Το σύνολο επενδύσεων και ακινήτων αυξήθηκε στα €255,8 εκατ. από €235,8 εκατ., ενώ το επενδυτικό αποτέλεσμα ανήλθε σε €5,2 εκατ., έναντι €3,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Πίσω από κάθε οικονομικό δείκτη, υπάρχουν οι άνθρωποι, όπου και η Υδρόγειος Ασφαλιστική εστιάζει.

Το 2025, η εταιρεία έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της καταβάλλοντας αποζημιώσεις ύψους €39,2 εκατ. Παράλληλα, ως εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με τους συνεργάτες της, κατέβαλε €25,1 εκατ. σε προμήθειες και πρόσθετες παροχές προς το δίκτυό των 2.000+ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της, το οποίο διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιφέρεια και τα νησιά, ενώ εγκαινίασε την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα Υδρόγειος Digital Academy για την εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών της ασφάλισης.

Η επένδυση στους ανθρώπους συνεχίστηκε και εντός της εταιρείας. Πέραν των 4.000 ωρών εκπαίδευσης προσφέρθηκαν στους 223 εργαζόμενους, εισήχθησαν νέες παροχές, πρωτοβουλίες υποστήριξης μεταπτυχιακών σπουδών, σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και νέοι δίαυλοι ανοιχτής επικοινωνίας με τη διοίκηση. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Reale, υλοποιήθηκε επίσης ένα εκτενές πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας άνω των €251.000 για τη στήριξη κοινωνικών δράσεων που επικεντρώθηκαν στην υγεία, το περιβάλλον και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Το βλέμμα στο 2026: Καινοτομία και Εμπορική Διεύρυνση

Κοιτάζοντας μπροστά, η Υδρόγειος Ασφαλιστική σχεδιάζει την επόμενη μέρα με αυτοπεποίθηση. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Giuseppe Zorgno, έδωσε το στίγμα της στρατηγικής για τη νέα χρονιά: “Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενσωματώνεται ολοένα και πιο οργανικά στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Reale, αξιοποιώντας τεχνογνωσία που ενισχύει τη δυναμική της. Για το 2026, προχωράμε με ένα σαφές και πολυδιάστατο πλάνο δράσης. Βασικός άξονας είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η στρατηγική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας. Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ενισχύοντας την πελατοκεντρική μας προσέγγιση και υποστηρίζοντας ενεργά το δίκτυο συνεργατών μας, με στόχο να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία σε πελάτες και συνεργάτες. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στην οργανωτική μας εξέλιξη και το ανθρώπινο δυναμικό μας, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο, δημιουργικό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων συνολικά για τον Όμιλο Reale, ο οποίος κατέγραψε καθαρά κέρδη €320,5 εκατ. (+45,5%), εγγεγραμμένα ασφάλιστρα €6,6 δισ., και διατήρησε έναν από τους υψηλότερους δείκτες Φερεγγυότητας διεθνώς (337,8%), επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του διεθνούς σχήματος, μέλος του οποίου αποτελεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική.